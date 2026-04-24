7 lợi ích của nước nghệ và cách pha nước nghệ tốt cho sức khỏe 24/04/2026 15:13

Nước nghệ được làm bằng cách ngâm bột nghệ hoặc nghệ tươi bào nhỏ trong nước. Dưới đây là những thay đổi tích cực khi bạn thêm nước nghệ vào thói quen hàng ngày.

Ảnh: AI.



Cung cấp chất chống oxy hóa

Curcumin là hợp chất chính trong nghệ, chịu trách nhiệm cho nhiều lợi ích sức khỏe và hoạt động như một chất chống oxy hóa. Nó giúp trung hòa các gốc tự do. Đây là những phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào và góp phần gây ra các bệnh mãn tính.

Tăng cường độ ẩm

Uống đủ nước hỗ trợ nhiều khía cạnh sức khỏe như tâm trạng, hệ tiêu hóa và vẻ ngoài của làn da. Lượng nước cần thiết mỗi ngày thay đổi tùy thuộc vào khí hậu, mức độ hoạt động và nhu cầu sức khỏe. Hầu hết người lớn cần từ 9 đến 13 cốc nước mỗi ngày.

Nước nghệ là cách dễ dàng để thay đổi khẩu phần ăn. Nó giúp bạn đáp ứng nhu cầu chất lỏng hàng ngày hiệu quả hơn.

Giúp giảm viêm

Curcumin giúp giảm các dấu hiệu viêm nhiễm trong cơ thể. Viêm mãn tính thường liên quan đến bệnh tim, tiểu đường loại 2 và viêm khớp. Bổ sung nước nghệ vào chế độ ăn giúp hỗ trợ phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với chứng viêm.

Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu đều sử dụng curcumin cô đặc thay vì nghệ tươi. Vì vậy, hiệu quả từ nước nghệ có thể không quá lớn.

Giảm đau khớp

Nhờ tác dụng chống viêm, nghệ có thể giúp giảm đau khớp. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin cải thiện các triệu chứng của thoái hóa khớp, bao gồm đau và cứng khớp.

Tuy nhiên, nghệ chỉ chứa một lượng nhỏ curcumin. Khoảng 1 thìa cà phê (3 gram) cung cấp khoảng 30 đến 90 miligam curcumin. Trong khi đó, các nghiên cứu thường sử dụng liều từ 250 miligam trở lên. Nước nghệ có thể hỗ trợ khớp nhưng không nên thay thế điều trị y tế.

Hỗ trợ tiêu hóa

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy curcumin giúp giảm viêm đường ruột và hỗ trợ hệ vi sinh khỏe mạnh. Uống nước nghệ giúp cơ thể đủ nước, từ đó điều hòa nhu động ruột.

Trong một nghiên cứu năm 2025 trên phụ nữ béo phì, curcumin liều cao giúp giảm các triệu chứng ợ hơi và táo bón. Tuy nhiên, với người có dạ dày nhạy cảm, nghệ có thể gây khó chịu nhẹ.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Curcumin giúp cải thiện chức năng nội mô, hỗ trợ khả năng giãn nở và co thắt của mạch máu. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp và tuần hoàn bình thường. Curcumin cũng giúp giảm cholesterol LDL (xấu) và triglyceride, những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Nghệ chứa các hợp chất hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa giúp cơ thể phản ứng tốt với căng thẳng và tác động môi trường. Một số công thức pha chế có thêm nước cốt chanh để bổ sung vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch tối ưu.

Cách làm nước nghệ tại nhà

Việc pha nước nghệ rất đơn giản với các bước sau:

Hòa tan ½ đến 1 thìa cà phê bột nghệ (hoặc nghệ tươi bào nhỏ) vào 240ml nước ấm.

Thêm một chút tiêu đen để cải thiện khả năng hấp thụ curcumin.

Thêm nước cốt chanh, mật ong hoặc đường quả la hán để tăng hương vị.

Bạn cũng có thể thêm gừng để có thêm lợi ích cho sức khỏe.