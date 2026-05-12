5 loại thực phẩm nên ăn khi bị sốt để nhanh hồi phục và tăng đề kháng 12/05/2026 09:04

(PLO)- Ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng và uống đủ nước là biện pháp tại nhà quan trọng để phục hồi nhanh chóng và tăng sức đề kháng khi bị sốt.

Dưới đây là những thực phẩm bạn nên bổ sung vào chế độ ăn khi bị sốt. Việc này giúp bạn cảm thấy tốt hơn và hỗ trợ hệ miễn dịch khi cơn sốt giảm.

Súp nấu từ nước dùng

Thưởng thức một bát súp nóng giúp bổ sung nước và làm dịu các triệu chứng như nghẹt mũi hoặc đau họng. Súp cung cấp dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường năng lượng, hỗ trợ miễn dịch và rút ngắn thời gian mắc bệnh.

Bạn nên tránh các loại súp đặc, có nhiều kem vì chúng khó tiêu hóa, dễ làm trầm trọng hơn tình trạng nghẹt mũi. Thay vào đó, hãy chọn súp nước dùng chứa protein thực vật như các loại đậu, đậu phụ. Những món này dễ tiêu hóa, cung cấp năng lượng giúp cơ thể chống lại nhu cầu trao đổi chất tăng cao. Việc thêm rau củ giàu chất dinh dưỡng và có tác dụng chống viêm vào súp cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Các loại rau gợi ý gồm: Cà rốt, rau chân vịt, củ hành, bí ngô, cải xoăn, ớt đỏ và cần tây.

Trái cây và rau quả

Trái cây và rau quả là nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất. Loại vitamin này thúc đẩy hệ miễn dịch khỏe mạnh để chống lại vi trùng và giảm viêm khi đang bị sốt. Vitamin C cũng được chứng minh giúp làm giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh thông thường.

Các nguồn thực phẩm chứa vitamin C dồi dào bao gồm:

Trái cây họ cam quýt: Cam, quýt và bưởi.

Quả mọng: Kiwi, dưa lưới, dâu tây và mâm xôi.

Các loại rau: Cà chua, ớt đỏ, ớt xanh, bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, súp lơ và khoai tây.

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm là khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và chức năng của các tế bào hệ miễn dịch. Khi bị sốt, bạn nên chọn thực phẩm giàu kẽm để tăng cường khả năng chống nhiễm trùng và viêm. Các loại thực phẩm chứa kẽm từ thực vật bao gồm: Ngũ cốc bổ sung kẽm, các loại hạt (hạt điều), hạt giống (chia, gai dầu, bí ngô, mè, hướng dương), đậu lăng và ngũ cốc nguyên hạt.

Các loại thảo dược

Bổ sung gừng hoặc tỏi vào bữa ăn hàng ngày giúp tăng khả năng chống nhiễm trùng và giảm các triệu chứng liên quan đến sốt. Gừng giúp cải thiện tiêu hóa, giảm buồn nôn và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau cảm cúm. Với đặc tính chống viêm, gừng còn giúp giảm đau nhức khớp.

Trong khi đó, tỏi có đặc tính chống viêm mạnh. Nghiên cứu chỉ ra tiêu thụ tỏi giúp ngăn ngừa hoặc tiêu diệt một số loại virus như adenovirus, rhinovirus, cúm và COVID-19.

Thực phẩm cung cấp nước

Việc bổ sung nước rất quan trọng khi bị sốt do lượng dịch mất đi qua da và đường hô hấp tăng lên. Nếu không bổ sung đủ chất lỏng, bạn rất dễ bị mất nước. Các loại thực phẩm giàu nước chủ yếu là trái cây và rau củ như: Dưa chuột, xà lách, cần tây, dưa hấu, dâu tây, bí ngòi, bông cải xanh, kiwi, đào, táo và nho.

Bên cạnh thực phẩm, việc uống nhiều nước vẫn là điều thiết yếu để ngăn ngừa tình trạng mất nước khi bị sốt. Những loại đồ uống tốt nhất gồm: Nước lọc, nước dừa, nước ép trái cây nguyên chất hoặc nước dùng rau củ. Trà nóng, đặc biệt là trà xanh, cũng là lựa chọn tuyệt vời nhờ tác dụng chống viêm và hỗ trợ chống lại virus cúm.

Ngược lại, bạn nên tránh rượu và caffeine vì chúng làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước. Các loại đồ uống có đường như nước ngọt, đồ uống thể thao, trà ngọt cũng làm tăng tình trạng viêm, khiến hệ miễn dịch suy yếu.