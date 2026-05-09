Mỗi sáng một ly cà phê: Tốt hay hại cho thận? 09/05/2026 10:11

(PLO)- Một tách cà phê buổi sáng có thể giúp bạn tỉnh táo hơn, nhưng liệu thói quen quen thuộc này đang âm thầm bảo vệ hay gây áp lực cho thận?

Với nhiều người, ngày mới dường như chỉ thực sự bắt đầu sau một tách cà phê buổi sáng. Không chỉ giúp tỉnh táo và tăng năng lượng, cà phê còn tác động trực tiếp đến hoạt động của thận, cơ quan giữ vai trò lọc chất thải và cân bằng chất lỏng cho cơ thể. Vậy uống cà phê mỗi ngày là tốt hay có thể gây hại cho thận? Câu trả lời phụ thuộc vào lượng tiêu thụ và cách bạn uống.

Uống cà phê mỗi sáng mang lại sự tỉnh táo và năng lượng, song nếu lạm dụng hoặc dùng sai cách, thận có thể là cơ quan chịu ảnh hưởng đầu tiên. Ảnh: Getty

Cà phê kích thích hoạt động của thận

Caffeine trong cà phê có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể đào thải muối và nước dư thừa qua nước tiểu. Điều này khiến thận tăng tốc độ lọc máu, đồng thời khiến bạn đi tiểu thường xuyên hơn sau khi uống cà phê.

Tuy nhiên, với lượng tiêu thụ vừa phải, cà phê thường không gây mất nước nghiêm trọng hay làm rối loạn cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Nguy cơ mất nước chủ yếu xảy ra khi uống quá nhiều hoặc không bổ sung đủ nước trong ngày.

Uống điều độ có thể hỗ trợ sức khỏe thận

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ở người khỏe mạnh, việc uống khoảng 2-4 tách cà phê mỗi ngày không gây hại cho thận, thậm chí còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính (CKD).

Lợi ích này được cho là đến từ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong cà phê. Các hợp chất này giúp giảm stress oxy hóa, một trong những yếu tố liên quan đến tổn thương tế bào và nhiều bệnh mạn tính, bao gồm bệnh thận.

Cà phê cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp thông qua kiểm soát lượng chất lỏng trong cơ thể. Caffeine có thể khiến huyết áp tăng tạm thời do kích thích hệ thần kinh.

Mặt khác, vì cà phê có tác dụng lợi tiểu, cơ thể có thể mất đi một phần chất lỏng sau khi uống, từ đó ảnh hưởng đến huyết áp theo hướng ngược lại. Tác động này khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc vào thể trạng, lượng nước nạp vào và mức độ nhạy cảm với caffeine.

Những người bị cao huyết áp, huyết áp thấp hoặc đang sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi duy trì thói quen uống cà phê hàng ngày.

Uống bao nhiêu là hợp lý?

Phần lớn nghiên cứu hiện nay cho thấy việc tiêu thụ khoảng 3-4 tách cà phê mỗi ngày được xem là an toàn đối với đa số người trưởng thành khỏe mạnh.

Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, người có mật độ xương thấp hoặc dễ mất ngủ nên thận trọng với caffeine. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể làm tăng nguy cơ sinh non, nhẹ cân ở trẻ sơ sinh hoặc gia tăng nguy cơ gãy xương ở người có hệ xương yếu.

Cách uống cũng quan trọng không kém

Những lợi ích sức khỏe của cà phê chủ yếu đến từ cà phê nguyên chất, ít đường và không pha nhiều kem hoặc siro. Việc thêm quá nhiều đường, chất tạo ngọt hay kem béo có thể làm tăng lượng calo, chất béo và các hợp chất gây viêm, từ đó làm giảm lợi ích vốn có của cà phê.

Một ly cà phê buổi sáng có thể là thói quen tốt nếu được sử dụng đúng cách và điều độ. Điều quan trọng không chỉ nằm ở việc uống bao nhiêu, mà còn ở cách bạn uống và tình trạng sức khỏe của cơ thể, theo Verywell Health.