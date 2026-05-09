5 dấu hiệu mất nước cơ thể và cách phòng ngừa hiệu quả mùa nắng nóng 09/05/2026 20:03

(PLO)- Khát nước không phải là dấu hiệu duy nhất của tình trạng mất nước và có những biểu hiện khác ít rõ ràng hơn cho thấy cơ thể bạn đang thiếu nước trầm trọng.

Mất nước rất phổ biến trong mùa hè. Cảm giác khát không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy cơ thể đang thiếu nước. Thực tế, khát chỉ là một trong những dấu hiệu sớm nhất khi mức độ hydrat hóa giảm.

Uống nước khi khát có nghĩa là bạn đã bị mất nước nhẹ. Vì vậy, việc duy trì đủ nước cho cơ thể suốt cả ngày là rất quan trọng. Ảnh: AI.



Uống nước khi khát có nghĩa là bạn đã bị mất nước nhẹ. Vì vậy, việc duy trì đủ nước cho cơ thể suốt cả ngày là rất quan trọng.

Hãy cùng đánh giá các dấu hiệu mất nước để bổ sung kịp thời, tránh các bệnh liên quan đến nhiệt như say nắng. Tiến sĩ Nilesh G More, bác sĩ tư vấn nội khoa tại Bệnh viện và Trung tâm Nghiên cứu Y khoa PD Hinduja ở Mahim, đã chỉ ra những dấu hiệu cần theo dõi sát sao.

Điều gì xảy ra nếu không uống đủ nước?

Mất nước xảy ra khi cơ thể thiếu nước, chủ yếu do đổ mồ hôi nhiều vào mùa hè. Tình trạng này có thể từ nhẹ đến trung bình và hồi phục bằng cách bù nước đường uống hoặc truyền tĩnh mạch.

Mất nước trong thời tiết nóng cực kỳ nguy hiểm. Nếu bỏ qua các dấu hiệu sớm, các biến chứng nghiêm trọng sẽ dễ dàng leo thang. Bí quyết là nhận biết kịp thời và bổ sung lượng chất lỏng đã mất.

Những dấu hiệu của tình trạng mất nước

Ngoài cảm giác khát, bác sĩ nêu ra những dấu hiệu mất nước sau:

Khô: Môi khô, miệng dính hoặc khô kèm theo hơi thở hôi.

Mất độ đàn hồi da: Mắt trũng sâu, da ở mu bàn tay không đàn hồi trở lại khi bị véo và thả ra.

Nước tiểu sẫm màu: Nước tiểu có màu hổ phách và lượng nước tiểu giảm đi.

Đau đầu: Đau đầu dữ dội, tăng nặng khi vận động, kèm theo buồn nôn.

Sương mù não: Khó tập trung, khó ghi nhớ, dễ cáu gắt, mệt mỏi bất thường và uể oải.

Đối với trẻ em, cần theo dõi kỹ vì trẻ chưa thể diễn đạt cơn khát bằng lời. Tiến sĩ More lưu ý phụ huynh chú ý số lượng tã ướt ít hơn, trẻ cáu kỉnh, khóc không ra nước mắt và thóp lõm.

Ai đang gặp rủi ro?

Trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ em có nguy cơ cao hơn. Tương tự, người cao tuổi cũng dễ bị tổn thương do cơ chế khát bị suy giảm hoặc họ sống một mình, không được chăm sóc.

Nhiệt độ môi trường cao, độ ẩm lớn, thiếu thông gió là những yếu tố làm tăng nguy cơ. Ngoài ra, tình trạng sốt, nôn mửa, tiêu chảy và sử dụng thuốc lợi tiểu cũng khiến cơ thể nhanh mất nước hơn.

Những dấu hiệu cảnh báo đáng báo động

Theo bác sĩ, đây là một số dấu hiệu nguy hiểm:

Mạch nhanh và yếu.

Thở nhanh.

Không đi tiểu trong hơn 8 giờ.

Mất phương hướng, nhầm lẫn.

Bác sĩ More cảnh báo nếu xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần được đưa ngay đến phòng cấp cứu gần nhất.

Cách phòng ngừa hiệu quả

Chiến lược đơn giản nhất là giữ cho cơ thể luôn đủ nước. Thông thường, nước lọc là đủ để đáp ứng nhu cầu cơ thể.

Tuy nhiên, khi bị đổ mồ hôi quá nhiều, nôn mửa hoặc tiêu chảy, cần bổ sung chất điện giải đã mất. Bạn có thể dùng muối bù nước đường uống hoặc truyền tĩnh mạch theo chỉ định y khoa.