Bí quyết ăn uống để bảo vệ sức khỏe và chống mất nước mùa nắng nóng 02/05/2026 11:57

(PLO)- Các vấn đề như nôn mửa, tiêu chảy, chóng mặt và đau đầu trở nên phổ biến hơn trong những đợt nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng mùa hè những tuần gần đây khiến cuộc sống hàng ngày trở nên khó chịu. Việc ra ngoài trời trong thời điểm này đặc biệt khó khăn. Tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cực cao, ánh nắng gay gắt và gió nóng thường ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Điều này khiến việc chú ý đến chế độ ăn uống và lượng nước uống hàng ngày trở nên vô cùng quan trọng.

Theo chuyên gia Rupali Datta, gần 60 đến 75% cơ thể người được cấu tạo từ nước. Lượng nước còn lại cần được bổ sung thông qua thức ăn và đồ uống. Vào mùa hè, cơ thể mất nước nhanh hơn do đổ mồ hôi nhiều.

Bà Rupali Datta nhấn mạnh: "Việc giữ cho cơ thể đủ nước qua đồ uống và thực phẩm giàu nước là cách hiệu quả nhất để chống chọi với cái nóng mùa hè" . Bên cạnh việc uống đủ nước, bổ sung thêm các thực phẩm làm mát giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với nhiệt độ tăng cao.

Hãy bổ sung những thực phẩm và đồ uống giải khát này vào chế độ ăn của bạn trong mùa hè đặc biệt là thời điểm nắng nóng.

Nước chanh

Đây là thức uống mùa hè dễ làm và sảng khoái nhất. Nó giúp giữ cho cơ thể đủ nước và giảm mệt mỏi. Thêm một chút mật ong thay vì đường sẽ là lựa chọn lành mạnh hơn.

Nước dừa

Đây là thức uống bổ sung nước tự nhiên tuyệt vời. Chuyên gia sức khỏe Luke Coutinho nhấn mạnh: "Nước dừa rất giàu chất điện giải tự nhiên, giúp bổ sung các khoáng chất đã mất và duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể" .

Dưa chuột

Loại quả này chứa gần 95% nước, rất lý tưởng để ngăn ngừa mất nước. Ăn dưa chuột thường xuyên giúp làm mát cơ thể và đào thải độc tố.

Dưa hấu

Đây là trái cây mùa hè phổ biến, chứa nhiều nước và đường tự nhiên. Nó giúp bổ sung lượng chất lỏng đã mất và mang lại cảm giác tươi mát tức thì.

Sữa đông

Loại thực phẩm này nhẹ nhàng với dạ dày và có tính mát tự nhiên. Nó giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ sức khỏe đường ruột trong mùa hè.

Bạc hà

Bạc hà có tác dụng làm mát mạnh mẽ và giúp làm dịu hệ tiêu hóa. Thêm lá bạc hà vào đồ uống hoặc salad có thể giúp hạ nhiệt cơ thể và giảm đầy hơi.

Những điều cần tránh trong mùa hè

Đồ uống có chứa caffeine: Chuyên gia Rupali Datta giải thích rằng cà phê và trà có thể làm tăng lượng chất lỏng bị mất đi, dẫn đến nguy cơ mất nước. Bà khuyên nên hạn chế tiêu thụ caffeine và thay thế bằng nước chanh hoặc sữa chua.

Ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein: Việc này có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể và gây khó khăn cho tiêu hóa. Tốt nhất nên ăn khẩu phần nhỏ và tránh các bữa ăn nặng trong những ngày nắng nóng.

Thức ăn cũ hoặc thức ăn thừa: Thực phẩm bảo quản kém nhanh bị hỏng ở nhiệt độ cao, dễ gây nhiễm trùng dạ dày. Bạn nên chọn các bữa ăn tươi mới để tránh vấn đề tiêu hóa.

Việc bảo vệ sức khỏe phụ thuộc lớn vào cách bạn bổ sung nước và dinh dưỡng. Những thực phẩm và đồ uống làm mát đơn giản sẽ giúp bạn giữ được sự khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.