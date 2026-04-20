Nguyên nhân và cách phòng ngừa đau nửa đầu khi nắng nóng mùa hè 20/04/2026 14:59

(PLO)- Nhiệt độ cao có thể kích hoạt chứng đau nửa đầu, khiến các cơn đau xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn.

Tiến sĩ Rupali Mehrotra, bác sĩ tư vấn nội khoa tại Bệnh viện Regency Health ở Kanpur (Ấn Độ), cho biết số ca khám liên quan đến chứng đau nửa đầu tăng đáng kể vào mùa hè. Bà nhấn mạnh đây là một rối loạn thần kinh, không đơn thuần là cơn đau đầu thông thường.

Khi nhiệt độ môi trường tăng, não bộ phát tín hiệu cho các mạch máu giãn ra (giãn mạch) để tản nhiệt.



Tác động của nhiệt độ cao lên não bộ

Chứng đau nửa đầu mùa hè xảy ra do phản ứng sinh lý của não bộ đối với nhiệt độ cao. Khi đó, độ nhạy cảm của não tăng lên đáng kể.

Bác sĩ Mehrotra giải thích nguyên nhân chính là quá trình điều hòa thân nhiệt. Khi nhiệt độ môi trường tăng, não bộ phát tín hiệu cho các mạch máu giãn ra (giãn mạch) để tản nhiệt. Ở những người nhạy cảm, sự giãn nở nhanh chóng này kích thích các đầu dây thần kinh, gây ra cơn đau.

Tình trạng mất nước vào mùa hè cũng đóng vai trò như một chất xúc tác. Theo bác sĩ, chỉ cần lượng nước cơ thể giảm 2% cũng có thể dẫn đến co rút mô não. Khi mô não tách nhẹ khỏi hộp sọ sẽ kích hoạt các thụ thể đau. Ngoài ra, ánh nắng gay gắt từ 11 giờ đến 16 giờ và tình trạng mất ngủ do nóng bức cũng khiến cơn đau dữ dội hơn.

Phòng ngừa và kiểm soát cơn đau

Việc phân biệt rõ chứng đau nửa đầu với đau đầu thông thường là rất quan trọng để điều trị đúng cách.

Đau nửa đầu do nhiệt thường có dấu hiệu báo trước từ 12 đến 24 giờ như mệt mỏi, thay đổi tâm trạng, cứng cổ hoặc thèm ăn. Cơn đau thường xuất hiện ở một bên đầu, có cảm giác giật và nặng hơn khi vận động, kèm theo buồn nôn. Trong khi đó, đau đầu do mất nước thường đau âm ỉ ở cả hai bên và giảm dần khi uống nước.

Bác sĩ Mehrotra khuyên bệnh nhân nên nghỉ ngơi trong phòng mát, tối và yên tĩnh, sau đó bù nước hoặc chất điện giải. Một số loại thuốc như Riptan hoặc NSAID có hiệu quả nếu được sử dụng sớm.

Để phòng ngừa, người dân nên uống từ 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày và hạn chế hoạt động ngoài trời vào ban ngày. Việc duy trì thói quen ngủ đều đặn, không bỏ bữa và ăn các loại thực phẩm giàu nước như dưa hấu cũng rất hiệu quả.

Khi nào chứng đau nửa đầu trở nên nghiêm trọng?

Bác sĩ lưu ý một số dấu hiệu cảnh báo cần chăm sóc y tế ngay lập tức. Nếu xuất hiện cơn đau đầu dữ dội đột ngột kèm theo sốt, cứng cổ hoặc lú lẫn, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp vì đây không phải là triệu chứng điển hình của đau nửa đầu.