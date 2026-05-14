Cách duy trì sức khỏe tim mạch khi lượng đường trong máu cao 14/05/2026 15:22

(PLO)- Tình trạng lượng đường trong máu tăng cao kéo dài chính là "ngòi nổ" tàn phá hệ thống mạch máu, trực tiếp dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như cao huyết áp, tắc nghẽn động mạch và đột quỵ.

Nhiều người nghĩ bệnh tiểu đường chỉ là tình trạng lượng đường trong máu cao. Tuy nhiên, căn bệnh này còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Các triệu chứng như khát nước, đi tiểu nhiều, nhìn mờ thường xuất hiện muộn. Lượng đường cao có thể âm thầm gây hại trước khi có dấu hiệu cảnh báo. Do đó, việc khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng, nhất là với người có tiền sử gia đình.

Lượng đường không kiểm soát khiến tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu. Người bệnh dễ bị tăng cân, mệt mỏi và tuần hoàn kém. Những yếu tố này đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Tin vui là thay đổi lối sống có thể bảo vệ tim mạch hiệu quả. Ăn uống cân bằng, vận động và quản lý căng thẳng sẽ tạo ra khác biệt lớn.

Dưới đây là các cách giúp người bệnh tiểu đường duy trì sức khỏe tim mạch

Chế độ ăn uống cân bằng

Chế độ ăn đóng vai trò then chốt để kiểm soát lượng đường trong máu. Bạn nên hạn chế thực phẩm chứa đường, tinh bột tinh chế và đồ ăn sẵn. Hãy tập trung vào ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, protein nạc và chất béo lành mạnh. Thực phẩm giàu chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Ngoài ra, việc uống đủ nước và kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày cũng rất quan trọng.

Duy trì hoạt động thể chất

Tập thể dục giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả và cải thiện lưu thông máu. Hoạt động thể chất thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và duy trì cân nặng. Bạn nên đi bộ nhanh, đạp xe hoặc yoga ít nhất 30 phút mỗi ngày. Vận động còn giúp giảm căng thẳng, tránh làm tăng lượng đường trong máu. Người mới bắt đầu nên tập từ từ và chọn bộ môn yêu thích để duy trì.

Quản lý căng thẳng và giấc ngủ

Căng thẳng và thiếu ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến đường huyết và tim mạch. Khi căng thẳng, cơ thể giải phóng hormone làm tăng lượng đường trong máu. Thiếu ngủ cũng khiến bạn thèm ăn thực phẩm không lành mạnh. Hãy áp dụng các kỹ thuật thư giãn như thiền hoặc hít thở sâu. Ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể phục hồi và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Không hút thuốc và hạn chế rượu bia

Hút thuốc lá làm tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Rượu bia cũng ảnh hưởng đến đường huyết và có thể gây tương tác thuốc. Việc bỏ thuốc và giảm rượu bia sẽ cải thiện rõ rệt chức năng tim mạch.

Theo dõi đường huyết thường xuyên

Việc này giúp bạn hiểu rõ phản ứng của cơ thể với thức ăn và thuốc. Theo dõi thường xuyên giúp phát hiện sớm các thói quen xấu để điều chỉnh kịp thời. Bạn nên tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ về tần suất kiểm tra đường huyết. Khám định kỳ giúp theo dõi huyết áp, cholesterol để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.