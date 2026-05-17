Uống cà phê có tốt cho gan không? 17/05/2026 08:42

(PLO)- Thói quen uống cà phê hàng ngày không chỉ tăng năng lượng mà còn hỗ trợ bảo vệ gan hiệu quả.

Nhiều người biết yến mạch tốt cho tim mạch, việt quất bổ não, nhưng ít ai nghĩ chế độ ăn ảnh hưởng thế nào đến gan. Gan sản sinh các enzyme đặc hiệu để lọc và loại bỏ độc tố cho cơ thể. Một số thực phẩm giúp giảm gánh nặng cho gan, số khác lại khiến cơ quan này làm việc quá sức.

Nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen uống cà phê hàng ngày giúp bảo vệ cơ quan quan trọng này. Dưới đây là phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng về tác động của cà phê đối với gan.

Giảm nguy cơ xơ hóa và xơ gan

Tổn thương lặp đi lặp lại khiến gan tích tụ nhiều mô sẹo, lâu dần tiến triển thành xơ gan. Đây là giai đoạn nặng và không thể đảo ngược của tổn thương gan. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan, dẫn đến biến chứng như mệt mỏi, vàng da, tích tụ dịch và suy gan.

Katz cho biết thêm, tác dụng bảo vệ gan tỉ lệ thuận với lượng cà phê tiêu thụ ở mức nhất định. Nhiều phân tích cho thấy người uống cà phê thường xuyên giảm 25% đến 40% nguy cơ xơ gan tiến triển. Hiệu quả rõ rệt nhất được ghi nhận ở mức tiêu thụ từ 2 đến 3 tách mỗi ngày.

Giảm viêm và men gan

Gan sản sinh các enzyme đặc hiệu để phân giải protein và thực hiện nhiều chức năng quan trọng. Khi bị tổn thương, gan sẽ giải phóng các enzyme này vào máu nhiều hơn. Cà phê chứa các hợp chất tự nhiên giúp kiểm soát các enzyme này.

Hai enzyme chính được bác sĩ theo dõi là alanine transaminase (ALT) và aspartate transaminase (AST). Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) hiện được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Tuy nhiên, cách pha cà phê vô cùng quan trọng. Việc thêm nhiều kem, siro và đường có thể làm mất lợi ích, thậm chí gây hại cho gan. Stuart khuyên: "Lợi ích này chỉ có ở cà phê đen hoặc cà phê pha loãng. Các loại thức uống nhiều đường có thể góp phần gây gan nhiễm mỡ".

Cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa

Cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào. Các chất như axit chlorogenic và melanoidin giúp chống lại stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Nhờ trung hòa gốc tự do, chất chống oxy hóa trong cà phê giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm nguy cơ mắc bệnh gan mãn tính.

Nghiên cứu cho thấy stress oxy hóa thúc đẩy các bệnh lý về gan như gan nhiễm mỡ và viêm gan. Bổ sung chất chống oxy hóa từ cà phê giúp tăng cường chức năng và khả năng phục hồi của gan. Thói quen này không chỉ giảm viêm mà còn củng cố hàng rào phòng vệ tự nhiên của gan.

Mẹo hỗ trợ sức khỏe gan

Uống cà phê đen mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn cần kết hợp với lối sống lành mạnh để bảo vệ gan toàn diện. Dưới đây là những thói quen tốt giúp gan hoạt động hiệu quả:

Duy trì cân nặng hợp lý: Thừa cân dễ gây tích tụ mỡ trong gan, tăng nguy cơ mắc MASLD. Giảm một phần nhỏ trọng lượng cũng giúp cải thiện rõ rệt chức năng gan.

Ăn uống cân bằng: Nên ưu tiên trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Hạn chế thực phẩm nhiều calo, tinh bột tinh chế và đường bổ sung để tránh viêm gan.

Tập thể dục thường xuyên: Hoạt động thể chất giúp đốt cháy triglyceride và giảm mỡ gan. Bạn nên tập thể dục vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần để nâng cao sức khỏe.

Hạn chế rượu bia: Lạm dụng rượu bia gây tổn thương tế bào gan và dẫn đến xơ gan. Nếu có uống, hãy dùng điều độ và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tiêm phòng đầy đủ: Hãy chủ động tiêm vắc-xin viêm gan A và B đúng lịch. Hiện chưa có vắc-xin viêm gan C, nên cần thực hiện các biện pháp an toàn để phòng bệnh.