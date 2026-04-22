5 thói quen ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và bảo vệ gan khỏe mạnh 22/04/2026 10:49

(PLO)- Điều chỉnh thói quen sinh hoạt hằng ngày như chế độ ăn uống, vận động và quản lý căng thẳng là chìa khóa để ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và bảo vệ gan khỏe mạnh.

Bạn nên bắt đầu điều chỉnh thói quen sớm để ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và bảo vệ gan khỏe mạnh lâu dài. Theo thời gian, tác động tích lũy từ giấc ngủ, chế độ ăn và sức khỏe tinh thần sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chức năng gan.

Chế độ này bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản và protein nạc sẽ hỗ trợ sức khỏe gan. Ảnh: AI.



Bác sĩ chuyên khoa bệnh lý Ramesh Kinha, Giám đốc điều hành Thyrocare Technologies Ltd, nhấn mạnh mọi người cần chú ý đến lối sống. Nếu không, bạn có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ hoạt động chuyển hóa (MASLD). Bệnh này trước đây gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), thường do lối sống ít vận động.

Bác sĩ cảnh báo gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng, dẫn đến việc chẩn đoán muộn. "Gan nhiễm mỡ có thể gây khó chịu ở bụng, mệt mỏi. Nếu không điều trị, bệnh dẫn đến tổn thương gan nghiêm trọng, xơ gan và nguy cơ tim mạch", bác sĩ Kinha cho biết.

Các triệu chứng cần lưu ý bao gồm: yếu mệt, đau vùng bụng trên bên phải, vàng da, vàng mắt, sưng phù chân hoặc tích tụ dịch trong bụng. Bệnh được chẩn đoán qua xét nghiệm chức năng gan (LFT), siêu âm, chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc sinh thiết.

Dưới đây là 5 trụ cột chính để giữ cho gan khỏe mạnh:

Chế độ ăn uống lành mạnh

Những gì bạn ăn ảnh hưởng trực tiếp đến gan. Thừa cân là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề về gan. Bác sĩ Kinha gợi ý chế độ ăn Địa Trung Hải vì giàu dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin.

Chế độ này bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản và protein nạc. Bạn nên hạn chế đường, đồ ngọt và thực phẩm chiên rán. Ngoài ra, hãy bổ sung axit béo omega-3 từ cá béo, quả óc chó, hạt lanh và bơ.

Giảm lượng rượu bia

Hạn chế rượu bia là điều cần thiết. Rượu làm giảm quá trình phân giải và tăng tổng hợp chất béo. Điều này làm rối loạn nhịp điệu chuyển hóa bình thường trong gan. Giảm rượu là cách nhanh nhất để giảm áp lực cho gan.

Vận động cơ thể thường xuyên

Tập thể dục là cách tốt nhất để ngăn ngừa gan nhiễm mỡ. Bạn nên tập vừa phải ít nhất 30 phút mỗi ngày như đi bộ nhanh, đạp xe, yoga hoặc tập tạ.

Những hoạt động này giúp ngăn tích tụ mỡ, tăng cường trao đổi chất và cải thiện lưu thông máu. Tiến sĩ Kinha khuyên nên giảm ít nhất 5 đến 10% trọng lượng cơ thể để giảm đáng kể lượng mỡ trong gan.

Quản lý căng thẳng

Tâm trạng xấu cũng ảnh hưởng đến gan. Khi căng thẳng kéo dài, nồng độ cortisol tăng cao dễ dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa.

Bạn có thể kiểm soát căng thẳng bằng cách hít thở sâu, thiền định hoặc tham gia các hoạt động giải trí. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên và ngủ đủ giấc cũng là phương pháp hiệu quả.

Uống đủ nước

Nước giúp đào thải độc tố và tăng cường tiêu hóa. Bạn nên uống ít nhất 8-10 ly nước mỗi ngày.

Nên hạn chế đồ uống có đường và nước ngọt vì chúng có thể gây mất nước nghiêm trọng. Thay vào đó, bạn có thể chọn trà xanh, trà thảo dược hoặc cà phê với lượng vừa phải.