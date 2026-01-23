Gan nhiễm mỡ do lối sống: 3 sai lầm cần tránh và cách khắc phục 23/01/2026 08:59

(PLO)- Bác sĩ Tanisha (Ấn Độ) chỉ ra 3 thói quen phổ biến khiến bệnh gan nhiễm mỡ trở nên nghiêm trọng. Bà cũng đề xuất những cách đơn giản để khắc phục các sai lầm đã gây ra bệnh gan nhiễm mỡ này.

Bà cũng đề xuất những cách đơn giản để khắc phục các sai lầm đã gây ra bệnh gan nhiễm mỡ này.

Ăn vặt khuya hoặc ăn sát giờ đi ngủ khiến insulin không bao giờ được nghỉ ngơi hoàn toàn và đây là nguyên nhân chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Ảnh: AI.



Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là tình trạng tích tụ mỡ thừa trong gan, không phải do lạm dụng rượu. Đây là mối lo ngại toàn cầu với tỉ lệ mắc bệnh ngày càng cao do lối sống không lành mạnh.

Bác sĩ Tanisha Shekdar, người chuyên chẩn đoán gan nhiễm mỡ và tiền tiểu đường, nhận thấy lối sống của nhiều bệnh nhân có nhiều điểm tương đồng. Bà nêu bật 3 thói quen thường gặp ở những người bị tắc nghẽn quá trình trao đổi chất.

Dưới đây là 3 sai lầm mà bác sĩ Tanisha chỉ ra ở những người bị bệnh gan nhiễm mỡ.

Ăn khuya

Theo bác sĩ Tanisha, ăn vặt khuya hoặc ăn sát giờ đi ngủ khiến insulin không bao giờ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Đây là nguyên nhân chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ ở người Nam Á.

Bữa sáng thiếu protein

Bữa sáng thiếu protein, chỉ gồm cà phê, đồ ăn nhẹ hoặc tinh bột sẽ khiến lượng đường trong máu giảm đột ngột. Điều này dẫn đến cảm giác thèm ăn dữ dội vào giữa trưa.

Không tập luyện kháng lực

Việc tập luyện sức mạnh ít hoặc không tập khiến độ nhạy insulin không bao giờ được cải thiện. Nhiều người mắc bệnh gan nhiễm mỡ thường chỉ tập cardio hoặc ngồi làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày.

Bà cảnh báo không có biện pháp nào giúp cải thiện độ nhạy insulin nếu duy trì các thói quen này. Chúng âm thầm giữ lượng insulin ở mức cao và khiến chất béo tích tụ trong gan.

Để bắt đầu cải thiện sức khỏe, bác sĩ Tanisha đề xuất:

Thực hiện xét nghiệm toàn diện: Cần xem xét cả insulin, men gan, các chỉ số viêm và nguy cơ chuyển hóa chứ không chỉ lượng đường huyết.

Bổ sung protein và chất xơ: Bác sĩ gợi ý bổ sung 30-40g protein và chất xơ vào mỗi bữa ăn để ổn định đường huyết và giảm thèm ăn.

Nhịn ăn đúng cách: Nên để cách nhau ít nhất 2 tiếng giữa bữa tối và giờ đi ngủ. Đây là lúc lượng insulin giảm xuống và quá trình phục hồi chuyển hóa bắt đầu.

"Mọi chuyện không cần phải phức tạp. Bạn không cần các biện pháp cực đoan mà chỉ cần một cấu trúc để khắc phục những vấn đề nền tảng", bác sĩ Tanisha nói thêm.