Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn đột ngột ngừng uống cà phê? 15/05/2026 08:20

(PLO)- Uống cà phê có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe, từ bảo vệ sức khỏe gan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, một số người quyết định bỏ uống cà phê đột ngột do tác dụng phụ hoặc các vấn đề sức khỏe như rối loạn nhịp tim.

Khi nồng độ caffeine trong cơ thể giảm đột ngột, cơ thể sẽ trải qua quá trình cai caffeine với các biểu hiện như đau đầu, mệt mỏi.



Thật không may, việc bỏ uống cà phê chứa caffeine đột ngột có thể dẫn đến hội chứng cai caffeine và một số triệu chứng khó chịu. Dưới đây là những gì xảy ra khi bạn ngừng uống cà phê đột ngột.

Bỏ cà phê đột ngột và hội chứng cai caffeine

Caffeine là hợp chất hoạt tính chính trong cà phê, chịu trách nhiệm cho nhiều lợi ích về mức năng lượng và chức năng nhận thức. Đây là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh trong não để tăng cường sự tỉnh táo.

Caffeine làm tăng sự tỉnh táo bằng cách ngăn chặn các thụ thể adenosine trong não. Adenosine là chất dẫn truyền thần kinh tích tụ suốt cả ngày, giúp bạn cảm thấy buồn ngủ khi gần đến giờ đi ngủ.

Uống cà phê thường xuyên khiến não bộ sản sinh ra nhiều thụ thể adenosine hơn để chống lại cơ chế của caffeine. Khi bạn ngừng uống đột ngột, não bộ sẽ bị tràn ngập adenosine gây ra hội chứng cai caffeine.

Hội chứng này xảy ra khi người tiêu thụ caffeine thường xuyên đột ngột ngừng hoặc giảm đáng kể lượng nạp vào. Khi đó, nồng độ caffeine trong máu giảm mạnh, gây ra các triệu chứng mệt mỏi và đau đầu.

Các triệu chứng về thể chất và tinh thần

Khi nồng độ caffeine trong cơ thể giảm đột ngột, cơ thể sẽ trải qua quá trình cai caffeine với các biểu hiện cụ thể.

Đau đầu: Caffeine gây co mạch, tức là làm thu hẹp các mạch máu. Khi bạn ngừng sử dụng, lưu lượng máu tăng lên trong não có thể gây ra đau đầu. Những người có tiền sử đau nửa đầu mãn tính có thể bị đau đầu dữ dội hơn bình thường.

Mệt mỏi: Việc ngừng sử dụng caffeine đột ngột sẽ làm tăng hoạt động của adenosine. Nhiệm vụ của adenosine là khiến bạn cảm thấy buồn ngủ khi gần cuối ngày. Sự gia tăng đột ngột lượng adenosine khiến bạn "suy sụp" và cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí kiệt sức.

Thay đổi tâm trạng: Bỏ cà phê đột ngột có thể dẫn đến thay đổi tâm trạng tạm thời như tăng tính cáu gắt hoặc cảm giác trầm cảm. Những triệu chứng này do sự thay đổi hoạt động thần kinh và sự sụt giảm dopamine – chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng. Một số người cũng có thể cảm thấy lo lắng và căng thẳng hơn.

Các triệu chứng khác: Mặc dù ít phổ biến hơn, một số người có thể bị buồn nôn, nôn mửa, đau nhức và cứng cơ. Những triệu chứng này có thể khiến bạn cảm thấy như bị cúm. Thực chất, đây là phản ứng của cơ thể khi lượng caffeine giảm đột ngột.

Hội chứng cai caffeine kéo dài bao lâu?

Hội chứng cai caffeine khá khó chịu nhưng thường không kéo dài lâu. Các triệu chứng thường bắt đầu trong vòng 12 đến 24 giờ sau khi ngừng sử dụng và đạt đỉnh điểm trong vòng một đến hai ngày.

Tất cả các triệu chứng sẽ biến mất trong vòng một tuần. Điều này xảy ra khi cơ thể bạn điều chỉnh và não bộ thích nghi với việc không có caffeine.

Cách giảm lượng cà phê tiêu thụ hiệu quả

Nếu muốn giảm lượng uống cà phê, tốt nhất bạn nên thực hiện từ từ. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đã uống nhiều cà phê trong thời gian dài.

Để giảm nguy cơ gặp các triệu chứng cai nghiện, chuyên gia y tế khuyên bạn nên giảm dần khoảng 25% lượng caffeine sau mỗi vài ngày. Việc này cho phép cơ thể thích nghi với lượng nhỏ hơn trước khi loại bỏ hoàn toàn.