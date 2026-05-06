Sai lầm khi uống cà phê khiến bạn càng uống càng thấy mệt 06/05/2026 19:55

(PLO)- Uống cà phê không chỉ cung cấp nguồn năng lượng mà còn giúp sự tập trung cần thiết để bắt đầu ngày mới.

Tuy nhiên, bạn nên xem xét lại thời điểm uống cà phê. Việc sử dụng không đúng lúc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn thay vì tràn đầy năng lượng. Các chuyên gia đã chia sẻ về thời điểm tốt nhất để uống cà phê và các mẹo duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Thời điểm uống cà phê hiệu quả nhất

Bạn nên uống cà phê vào lúc cần nhiều năng lượng nhất. Cơ thể bắt đầu nhận thấy tác dụng của caffeine sau 15 đến 30 phút và đạt đỉnh điểm sau khoảng một đến hai giờ.

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy. Có giả thuyết cho rằng uống quá sớm làm trầm trọng thêm tình trạng cortisol và phá vỡ chu kỳ ngủ - thức tự nhiên. Điều này dẫn đến mệt mỏi vào buổi chiều, dù chưa được khoa học chứng minh rõ ràng.

Cortisol là hormone gây căng thẳng, đạt đỉnh điểm khoảng một giờ sau khi thức dậy trước khi giảm dần. Caffeine gây ra sự tăng cortisol tạm thời, nhưng ăn uống và tập thể dục cũng có tác dụng tương tự. Với người uống thường xuyên, tác động này thường thấp hơn người ít sử dụng.

Nếu đã ngủ đủ giấc, bạn có thể trì hoãn việc uống cà phê cho đến gần thời điểm cần tập trung cao độ. Tuy nhiên, sau một đêm ngủ không ngon, một ngụm cà phê vào sáng sớm sẽ có lợi hơn để tỉnh táo.

Để tăng cường sự tỉnh táo và sức bền khi tập luyện, việc canh thời điểm rất quan trọng. “Caffeine phát huy hiệu quả tốt nhất khi được tiêu thụ khoảng 30-60 phút trước khi tập luyện, vì đó là thời điểm nồng độ đạt đỉnh trong máu”, bà Meaghan Ormsby, chuyên gia dinh dưỡng, cho biết.

Caffeine hỗ trợ tốt cho cả bài tập sức mạnh và sức bền. Tuy nhiên, mỗi người có phản ứng khác nhau. Uống cà phê khi bụng đói có thể dẫn đến bồn chồn hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Những điều cần lưu ý

Uống quá nhiều hoặc sai thời điểm có thể gây ra nhiều vấn đề. Caffeine có thời gian bán thải từ 1,5 đến 9,5 giờ, tùy thuộc vào di truyền, sức khỏe và thuốc đang sử dụng.

Một số người chuyển hóa caffeine nhanh nên có thể uống vào cuối ngày. Ngược lại, người nhạy cảm cần ngừng uống từ đầu giờ chiều để không ảnh hưởng giấc ngủ. Việc uống thêm cà phê để chống buồn ngủ có thể gây phản tác dụng, khiến cơ thể mệt mỏi hơn khi hết thuốc.

Caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương nhưng dùng quá liều sẽ gây lo lắng, bồn chồn. Mức an toàn được khuyến cáo là từ hai đến ba tách cà phê (khoảng 400 mg caffeine) mỗi ngày. Nếu bạn cảm thấy bất an sau khi uống, đó là lúc cần giảm lượng tiêu thụ.

Ngoài ra, hiệu quả của caffeine có thể giảm dần theo thời gian do cơ thể lờn thuốc. Bạn nên có những quãng nghỉ ngắn hoặc hạn chế lượng dùng hàng ngày để duy trì lợi ích tăng cường năng lượng.

Cách khác để duy trì năng lượng

Thay vì chỉ dựa vào cà phê, bạn nên kết hợp các thói quen lành mạnh khác.

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng từ bảy đến chín tiếng mỗi đêm để ổn định chu kỳ sinh học. Duy trì vận động mỗi ngày giúp máu và oxy lưu thông tốt, tăng cường sự tỉnh táo.

Chế độ ăn uống cân bằng với carbohydrate phức hợp, protein và chất béo lành mạnh giúp cung cấp năng lượng bền vững. Cuối cùng, đừng quên uống đủ nước. Mất nước là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mệt mỏi tinh thần và khó tập trung.

Cà phê là công cụ hỗ trợ đắc lực nếu dùng đúng cách. Hãy uống cà phê trước khi cần năng lượng khoảng 15-60 phút và kết hợp với lối sống khoa học để đạt hiệu quả cao nhất.