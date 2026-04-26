Cà phê nước dừa: Thức uống giúp tỉnh táo và bù điện giải 26/04/2026 09:24

(PLO)- Sự kết hợp giữa nước dừa và cà phê tạo nên món giải khát giúp cơ thể tỉnh táo và được bù nước hiệu quả trong mùa hè.

Nhiều người thắc mắc liệu có loại cà phê nào vừa giúp tỉnh táo, vừa cung cấp nước cho cơ thể hay không. Đó chính là lý do khiến cà phê nước dừa đang trở nên phổ biến khắp nơi.

Cà phê nước dừa là thức uống không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái mà còn thực sự có lợi cho cơ thể.

Tiếp năng lượng và bù nước cùng lúc

Cà phê nước dừa đơn giản là nước dừa lạnh thêm cà phê tươi hoặc espresso. Để pha chế, bạn chỉ cần đổ nước dừa vào ly, thêm đá và từ từ rót cà phê lên trên. Kết quả là một thức uống phân lớp bắt mắt, vừa giàu năng lượng vừa sảng khoái.

Thông thường, chúng ta thức dậy trong tình trạng hơi mất nước. Thay vì phải lựa chọn giữa bù nước và caffeine, cà phê nước dừa mang đến cả hai lợi ích chỉ trong một lần uống. Đây là lý do những người tập thể thao và người dậy sớm rất ưa chuộng món này. Thức uống này cũng chứa ít calo ngay cả khi bạn thêm một chút chất tạo ngọt.

Với người tập thể dục buổi sáng, món quà từ thiên nhiên này mang lại sự khác biệt đáng kể. Nước dừa chứa điện giải tự nhiên giúp cơ thể đủ nước. Trong khi đó, caffeine giúp tăng cường sự tập trung và sức bền.

Sự kết hợp này giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng, không gây đầy bụng như khi uống cà phê sữa. Nó hỗ trợ quá trình bù nước và cung cấp năng lượng sạch cho cơ thể.

Hương vị mới lạ và thanh mát

Dù nghe có vẻ lạ, nhưng chính hương vị mới là điều chinh phục người dùng. Thức uống này nhẹ nhàng, không đặc hay béo ngậy. Vị béo và mặn dịu từ nước dừa làm tăng hương vị cà phê, tạo nên hậu vị mượt mà, êm dịu.

Nhiều người đánh giá món này mang lại cảm giác giống cà phê đá béo nhưng không chứa sữa. Khi đã quen, bạn có thể thấy cà phê đá thông thường hơi nặng nề. Để đổi vị, bạn hãy thử thêm một chút chanh hoặc dùng cà phê ủ lạnh pha cùng nước dừa.

Cà phê nước dừa nổi bật vì dễ làm, phù hợp với thói quen hàng ngày và tốt cho sức khỏe. Nếu cà phê buổi sáng của bạn đang dần nhàm chán, đây là cách đơn giản nhất để thay đổi.