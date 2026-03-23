Uống quá nhiều nước dừa vào mùa hè có gây hại cho sức khỏe? 23/03/2026 15:15

(PLO)- Nước dừa là thức uống giải nhiệt phổ biến, nhưng uống quá nhiều có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như mất cân bằng điện giải và rối loạn tiêu hóa.

Các chuyên gia cảnh báo việc bổ sung nước dừa quá mức sẽ gây hại cho cơ thể.

Hàm lượng kali cao là mối lo ngại lớn nhất khi lạm dụng nước dừa.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), duy trì đủ nước cho cơ thể là quan trọng nhưng chìa khóa là sự cân bằng. Việc bổ sung quá nhiều bất kỳ chất dinh dưỡng nào, kể cả kali, đều có thể gây hại.

Nước dừa đặc biệt giàu kali. Nếu tiêu thụ quá nhiều, khoáng chất này sẽ gây nguy hiểm cho người có bệnh nền. Khi lượng tiêu thụ nước dừa tăng cao vào mùa hè, việc hiểu rõ liều lượng an toàn là rất cần thiết.

Vì sao nước dừa được ưa chuộng vào mùa hè?

Nước dừa chứa khoảng 95% nước và các chất điện giải như kali, natri, magiê. Loại nước này thường được dùng để:

Bù lại lượng chất lỏng đã mất qua mồ hôi.

Hỗ trợ cân bằng điện giải.

Cung cấp lựa chọn ít calo thay thế đồ uống có ga.

Tuy nhiên, nước dừa chỉ hỗ trợ mất nước nhẹ. Trong các trường hợp mất nước nghiêm trọng, nó không thể thay thế hoàn toàn các dung dịch bù nước chuyên dụng.

Nguy cơ từ việc dư thừa kali

Hàm lượng kali cao là mối lo ngại lớn nhất khi lạm dụng nước dừa. Tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến tăng kali máu, gây ra các tình trạng như yếu cơ, nhịp tim không đều và biến chứng tim mạch nặng hoặc tê liệt.

Nguy cơ này đặc biệt cao đối với người mắc bệnh thận, người dùng thuốc giữ kali, bệnh nhân tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước dừa có thể làm tăng đáng kể nồng độ kali trong huyết thanh.

Các vấn đề về tiêu hóa

Nước dừa chứa carbohydrate dễ lên men (FODMAPs). Tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy, đầy hơi và đau bụng co thắt. Do có đặc tính nhuận tràng tự nhiên, nước dừa có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Rối loạn điện giải và huyết áp thấp

Lượng kali dư thừa kết hợp với hàm lượng natri thấp có thể gây mất cân bằng điện giải, dẫn đến chóng mặt và huyết áp thấp. Đối với người đang dùng thuốc huyết áp, tác động này có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Những ai nên thận trọng?

Nước dừa không phù hợp với tất cả mọi người. Các chuyên gia khuyên những đối tượng sau nên thận trọng:

Bệnh nhân suy thận: Thận yếu không thể loại bỏ kali dư thừa, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Người mắc bệnh tiểu đường: Nước dừa chứa đường tự nhiên, có thể ảnh hưởng đến đường huyết nếu uống quá liều.

Trẻ em và người cao tuổi: Thể trạng nhạy cảm dễ bị mất cân bằng điện giải hơn.

Người đang dùng thuốc: Một số loại thuốc có thể tương tác tiêu cực với lượng kali cao.

Uống bao nhiêu nước dừa là an toàn?

Các chuyên gia khuyến nghị người lớn khỏe mạnh chỉ nên uống 1-2 ly mỗi ngày. Bạn nên uống điều độ, tránh uống quá nhiều trong thời gian ngắn và cần điều chỉnh tùy theo tình trạng sức khỏe cá nhân.

Trong trường hợp mất nước nghiêm trọng, muối bù nước đường uống (ORS) vẫn hiệu quả hơn vì cung cấp sự cân bằng chính xác giữa glucose và chất điện giải. Cách an toàn nhất là kết hợp nước dừa với việc uống nước lọc thường xuyên và lắng nghe cơ thể.