Điều bất ngờ khi ăn trứng mỗi ngày trong vòng 1 tháng 17/05/2026 16:05

(PLO)-Từ lâu, trứng đã được công nhận là một nguồn cung cấp protein dồi dào, nhưng những tác động cụ thể đối với cơ thể khi duy trì thói quen ăn trứng liên tục mỗi ngày trong ít nhất một tháng vẫn là điều khiến nhiều người bất ngờ.

Theo các chuyên gia, được ví như một loại vitamin tổng hợp từ tự nhiên, trứng sở hữu hồ sơ dinh dưỡng ấn tượng nhờ sự cân bằng giữa protein chất lượng cao, các vitamin thiết yếu và các khoáng chất quan trọng.

Việc bổ sung loại thực phẩm đơn giản này vào thực đơn hằng ngày có thể kích hoạt hàng loạt lợi ích sức khỏe rõ rệt dưới góc độ khoa học, tạo nền tảng cho sự phục hồi và tái tạo năng lượng từ bên trong cơ thể.

Lợi ích đầu tiên và đáng chú ý nhất nằm ở khả năng tăng cường chức năng não bộ. Trứng chứa hàm lượng lớn choline, một dưỡng chất đóng vai trò sống còn đối với sự phát triển và vận hành của hệ thần kinh trung ương.

Choline là thành phần cốt lõi tham gia vào quá trình hình thành trí nhớ và khả năng học tập, biến trứng thành nguồn dinh dưỡng đặc biệt cần thiết cho học sinh, sinh viên cũng như những người cần tối ưu hóa độ nhạy bén về tinh thần.

Việc bổ sung trứng vào khẩu phần ăn đều đặn được xem là giải pháp tự nhiên giúp cải thiện mức độ tập trung, nâng cao trí nhớ và nâng cấp năng lực tư duy tổng thể.

Bên cạnh những tác động tích cực đến trí tuệ, việc duy trì thói quen ăn trứng hằng ngày còn là chìa khóa để cải thiện toàn diện sức khỏe của làn da, mái tóc và đôi mắt.

Trong thành phần của trứng rất giàu biotin, còn gọi là vitamin B7, một dưỡng chất vốn nổi tiếng với công dụng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe từ gốc.

Song song đó, sự hiện diện của bộ đôi chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng cũng mang lại hiệu quả bảo vệ thị lực vượt trội.

Những chất dinh dưỡng này không chỉ mang tính cải thiện bề ngoài mà hoạt động theo cơ chế thẩm thấu sâu, nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong để tạo ra vẻ ngoài rạng rỡ và khỏe khoắn một cách tự nhiên.