Cách bảo quản dưa lưới tươi ngon và mọng nước trong mùa hè 23/04/2026 15:40

(PLO)- Dưa lưới cần được chăm sóc đúng cách để giữ được độ tươi ngon, vị ngọt và đảm bảo an toàn khi sử dụng trong mùa nắng nóng.

Hầu như ai cũng yêu thích những quả dưa lưới mọng nước trong mùa hè. Giống như dưa hấu, dưa lưới ngọt và chín mọng rất được ưa chuộng khi nhiệt độ tăng cao. Loại trái cây này không chỉ giải nhiệt mà còn có lợi cho sức khỏe. Hàm lượng nước cao giúp cơ thể đủ nước, trong khi chất xơ hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn trong thời tiết nóng bức.

Vào mùa hè, nhiều người thường bảo quản trái cây trực tiếp trong tủ lạnh. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại trái cây đều cần làm lạnh ngay. Dưa lưới cần được chăm sóc phù hợp để giữ vị ngọt và an toàn khi ăn. Nhiều người vẫn băn khoăn nên để dưa lưới ở nhiệt độ phòng hay trong tủ lạnh, đặc biệt là sau khi đã cắt. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản giúp bạn bảo quản dưa lưới đúng cách để thưởng thức suốt mùa.

Theo thói quen nhiều người khi mua dưa lưới về và cho thẳng vào tủ lạnh, nhưng đây không phải lúc nào cũng là cách đúng. Dưa lưới nguyên quả nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Điều này giúp dưa chưa chín có thể chín đều. Bảo quản ở nhiệt độ phòng cũng giúp giữ được vị ngọt và độ mọng nước tự nhiên, đảm bảo hương vị ngon hơn khi cắt.

Đây là 5 mẹo bảo quản dưa lưới tươi ngon và mọng nước trong mùa hè.

Bảo quản dưa lưới thái lát

Sau khi cắt dưa lưới, bạn cần phải bảo quản lạnh. Hãy cho các lát dưa vào hộp kín trước khi đặt vào tủ lạnh. Việc này giúp giữ độ tươi ngon và ngăn dưa hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác. Bảo quản đúng cách cũng làm giảm nguy cơ dưa bị hỏng nhanh.

Che đậy đúng cách phần dưa lưới đã cắt đôi

Nếu còn thừa một nửa quả dưa, hãy bọc kín phần mặt cắt bằng màng bọc thực phẩm hoặc giấy bạc. Cách này giúp ngăn không khí tiếp xúc, tránh làm khô quả và ảnh hưởng đến hương vị. Luôn bảo quản dưa đã bọc trong ngăn mát tủ lạnh để có kết quả tốt nhất.

Ngăn ngừa sự truyền mùi trong tủ lạnh

Dưa lưới có mùi thơm nồng đặc trưng nên dễ bị lẫn với các thực phẩm khác. Để tránh điều này, bạn hãy luôn đậy kín dưa. Đặt một bát nhỏ bột nở gần đó cũng có thể giúp hút mùi khó chịu, giữ cho tủ lạnh luôn thơm mát.

Kiểm soát độ ẩm dư thừa

Độ ẩm dư thừa có thể khiến dưa lưới nhanh hỏng. Bạn hãy lót một lớp khăn giấy sạch hoặc giấy ăn vào hộp kín trước khi cho dưa vào. Bước đơn giản này giúp hút ẩm và kéo dài thời gian sử dụng dưa.

Mẹo lưu trữ bổ sung

Luôn rửa sạch dưa lưới trước khi cắt. Nên dùng dưa lưới đã cắt trong vòng 2-3 ngày để có hương vị ngon nhất và đảm bảo an toàn. Để tránh lẫn mùi vị, hãy bảo quản dưa lưới riêng biệt trong tủ lạnh.

Nếu được bảo quản đúng cách, dưa lưới sẽ giữ được độ tươi ngon, mọng nước, giúp bạn thưởng thức trọn vẹn món ăn yêu thích trong mùa hè này.