7 vật dụng chống nóng mùa hè thiết yếu cần mang theo hàng ngày 29/04/2026 11:57

Nhiệt độ tăng cao cùng tình trạng mất nước liên tục khiến ngay cả những chuyến đi ngắn cũng gây kiệt sức và việc trang bị cho mình các vật chống nắng lúc này là hiệu quả nhất.

Kính râm chất lượng tốt có tác dụng bảo vệ mắt khỏi tia cực tím mạnh. Ảnh: AI

Dù không thể luôn ở trong nhà, việc mang theo những vật dụng thông minh sẽ tạo ra sự khác biệt lớn giúp cơ thể đối phó với cái nóng. Dưới đây là các món đồ bạn nên có trong mùa hè:

Bình nước tái sử dụng

Uống đủ nước là chìa khóa để ngăn ngừa mất nước. Mang theo bình nước tái sử dụng giúp bạn uống nước suốt cả ngày thay vì đợi đến khi khát mới uống. Sử dụng bình giữ nhiệt sẽ tốt hơn để giữ nước luôn lạnh.

Kem chống nắng (SPF 30 trở lên)

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không chỉ làm da rám nắng mà còn dẫn đến những tổn thương lâu dài. Kem chống nắng tốt sẽ bảo vệ da khỏi cả tia UVA và UVB. Việc thoa kem thường xuyên cũng quan trọng như lần đầu sử dụng.

Kính râm

Kính râm chất lượng tốt có tác dụng bảo vệ mắt khỏi tia cực tím mạnh. Chúng cũng giúp giảm chói, ngăn ngừa mỏi mắt và đau đầu do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài.

Khăn quàng cổ, mũ lưỡi trai hoặc mũ rộng vành

Việc đội mũ hoặc khăn che đầu sẽ ngay lập tức làm giảm lượng nhiệt mà cơ thể hấp thụ. Một mảnh vải cotton mỏng hoặc một chiếc mũ rộng vành có thể tạo ra sự khác biệt lớn khi che chắn đầu và mặt.

Khăn ướt hoặc xịt khoáng dưỡng da mặt

Mồ hôi và bụi bẩn có thể khiến da bạn trở nên nhờn dính. Xịt khoáng và khăn ướt giúp nhanh chóng làm tươi mát làn da, giảm nhiệt độ cơ thể và giúp bạn tự tin hơn khi ra ngoài.

Đồ uống điện giải

Khi đổ mồ hôi, bạn không chỉ mất nước mà còn mất cả các muối khoáng thiết yếu. Các loại đồ uống điện giải sẽ giúp bạn khôi phục lại sự cân bằng, đặc biệt là khi ở ngoài trời lâu.

Một chiếc ô nhỏ gọn

Không chỉ dùng để che mưa, một chiếc ô nhỏ gọn còn là vật che nắng di động ở bất cứ đâu. Nó đặc biệt hữu ích vào những giờ cao điểm buổi chiều khi mặt trời gay gắt nhất.

Đối phó với cái nóng không có nghĩa là tránh né mùa hè. Với sự trợ giúp của những vật dụng đơn giản, bạn có thể tránh mệt mỏi và ngăn ngừa mất nước hiệu quả.