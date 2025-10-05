Bạn sẽ giật mình khi biết những vật dụng này còn bẩn hơn cả bệ bồn cầu 05/10/2025 08:44

(PLO)- Bệ bồn cầu không hẳn là nơi bẩn nhất trong nhà bạn. Chính những vật dụng tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn nhiều hơn.

Podcast: Bạn sẽ giật mình khi biết những vật dụng này còn bẩn hơn cả bệ bồn cầu

Theo Times Now, trong khi bệ bồn cầu thường bị coi là nơi bẩn nhất trong nhà, nhiều nghiên cứu cho thấy một số vật dụng bạn sử dụng hàng ngày thậm chí còn chứa nhiều vi khuẩn hơn. Các loại vi khuẩn này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh, mà còn gây ra các vấn đề như kích ứng da, viêm nhiễm hay thậm chí là ngộ độc thực phẩm.

Theo bác sĩ chỉnh hình Manan Vora, ở Mumbai, Ấn Độ dưới đây là 5 vật dụng phổ biến trong gia đình thực sự “bẩn” hơn cả bệ bồn cầu và bạn cần đặc biệt lưu ý.

1. Điều khiển tivi

Các nghiên cứu cho thấy, trung bình một chiếc điều khiển tivi chứa tới 290 CFU/cm² (đơn vị khuẩn lạc), trong khi bệ ngồi bồn cầu chỉ khoảng 12,4 CFU/cm². Nguyên nhân là do tay chưa rửa, vụn thức ăn, dầu mỡ và bụi bẩn bám lâu ngày.

Cách vệ sinh đúng cách:

- Tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa trước khi vệ sinh. Việc này sẽ tránh gây hư hỏng.

- Sử dụng khăn lau khử trùng hoặc vải thấm hỗn hợp nước và giấm để lau toàn bộ bề mặt điều khiển từ xa.

- Đối với những khu vực khó tiếp cận giữa các nút, hãy sử dụng tăm bông hoặc bàn chải đánh răng lông mềm nhúng vào dung dịch làm sạch.

- Tránh sử dụng quá nhiều chất lỏng vì nó có thể thấm vào các thiết bị điện tử.

- Để điều khiển từ xa khô trước khi lắp pin trở lại.

Hãy đảm bảo vệ sinh điều khiển tivi, vỏ gối, điện thoại thông minh và thớt thường xuyên.

2. Thớt

Thớt, đặc biệt khi dùng chế biến thịt sống, có thể chứa vi khuẩn phân (fecal bacteria) nhiều gấp hàng trăm lần bệ bồn cầu. Các rãnh dao tạo ra là môi trường lý tưởng để vi khuẩn bám lại và lây nhiễm sang thực phẩm khác, gây ngộ độc thực phẩm.

Giải pháp:

- Rửa thớt bằng nước rửa chén và nước nóng sau mỗi lần dùng.

- Khử trùng định kỳ với dung dịch tẩy pha loãng.

- Thay thớt mới khi xuất hiện nhiều vết xước.

3. Điện thoại di động

Các nghiên cứu cho thấy điện thoại di động có thể chứa lượng vi khuẩn nhiều hơn bệ ngồi bồn cầu, thậm chí gấp đến mười lần. Nguyên nhân là do chúng thường xuyên được cầm nắm, tiếp xúc với nhiều bề mặt khác nhau và còn được mang vào những môi trường dễ nhiễm khuẩn như phòng tắm hay nhà vệ sinh.

Cách hạn chế:

- Rửa tay sạch bằng xà phòng và nước trước khi dùng điện thoại.

- Hạn chế mang điện thoại vào phòng tắm hay nhà vệ sinh.

- Luôn lau sạch bề mặt điện thoại bằng khăn sợi nhỏ thấm cồn isopropyl theo định kỳ.

4. Vỏ gối

Sau một tuần sử dụng, vỏ gối có thể tích tụ hơn 17.000 vi khuẩn, nhiều hơn đáng kể so với bệ bồn cầu. Mồ hôi, nước dãi, bụi bẩn và tế bào chết khi ngủ chính là nguồn dinh dưỡng cho vi khuẩn sinh sôi.

Khuyến nghị:

- Giặt vỏ gối và ga giường ít nhất mỗi tuần một lần.

- Phơi dưới ánh nắng mặt trời để diệt khuẩn tự nhiên.

5. Miếng bọt biển rửa chén bát

Đây là vật dụng “siêu bẩn” trong mọi gia đình. Với cấu trúc xốp, ẩm ướt và giàu dinh dưỡng từ thức ăn thừa, miếng bọt biển là nơi lý tưởng cho vi khuẩn gây bệnh như Salmonella hoặc Campylobacter – thủ phạm của nhiều ca ngộ độc thực phẩm.

Cách xử lý:

- Thay miếng bọt biển thường xuyên.

- Khử trùng bằng cách ngâm trong nước sôi hoặc quay lò vi sóng trong 1 phút.