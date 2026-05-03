Những thay đổi tích cực của cơ thể khi không ăn đường bổ sung 03/05/2026 18:46

(PLO)- Việc không ăn đường bổ sung có thể thay đổi cảm giác thèm ăn, mức năng lượng và lượng đường trong máu theo thời gian.

Dưới đây là những thay đổi khi bạn không ăn đường theo các mốc thời gian cụ thể.

Sau một tháng không ăn đường, cơ thể có những thay đổi tích cực về chuyển hóa và vị giác. Ảnh: Shutterstock.

Trong vòng một giờ đầu tiên

Trong một giờ đầu không ăn đường, bạn có thể nhận thấy sự thay đổi đột ngột. Nhiều người gọi đây là hiện tượng tụt đường huyết. Lượng đường trong máu sẽ ít tăng đột biến hơn. Ngoài ra, phản ứng insulin cũng thấp hơn và ổn định hơn. Bạn có thể cảm thấy ít bị sụt giảm năng lượng sau đó.

Sau ngày đầu tiên

Sau một ngày không ăn đường, mức đường huyết sẽ ổn định hơn suốt cả ngày. Tuy nhiên, bạn có thể gặp tác dụng phụ như đau đầu, cáu gắt và thèm ăn dữ dội. Điều này do não bộ đang điều chỉnh để thích nghi với việc giảm lượng dopamine kích thích từ đường.

Sau một tuần

Sau một tuần, cơ thể bắt đầu ổn định và cảm giác thèm ăn giảm đi. Vị giác bắt đầu được thiết lập lại khiến thức ăn có vị ngọt tự nhiên hơn. Mức năng lượng ổn định hơn và tiêu hóa được cải thiện, ít bị đầy hơi hơn.

Sau một tháng

Bạn có thể trải nghiệm nhiều lợi ích như kiểm soát đường huyết tốt hơn, độ nhạy insulin cải thiện. Các yếu tố nguy cơ mắc vấn đề chuyển hóa cũng giảm xuống. Cân nặng có thể thay đổi nếu trước đây đường là nguồn calo chính. Tâm trạng sẽ ổn định hơn và ít bị mệt mỏi đột ngột.

Mất bao lâu để "thanh lọc" cơ thể khỏi đường?

Quá trình thích nghi thường mất từ 3 đến 7 ngày để cơn thèm đường giảm bớt. Để có những thay đổi rõ rệt hơn về trao đổi chất và vị giác, bạn cần từ 2 đến 4 tuần.

Lời khuyên từ chuyên gia

Bà Collingwood khuyên thay vì cắt giảm hoàn toàn đột ngột, hãy chọn phương pháp bền vững. Trước hết, hãy tập trung loại bỏ đường bổ sung, không phải đường tự nhiên từ trái cây hay sữa. Tiếp theo là giảm lượng soda, kẹo, bánh ngọt và đồ uống có đường.

Việc kết hợp tinh bột với protein và chất béo giúp ổn định đường huyết, giảm thèm ăn. Bạn nên ăn uống đều đặn vì bỏ bữa làm trầm trọng thêm cảm giác thèm đường. Đừng quên uống đủ nước vì mất nước có thể khiến bạn thấy thèm đường. Vấn đề cốt lõi là rèn luyện lại vị giác và ổn định đường huyết, không phải là "thanh lọc" hoàn toàn.