Mưa lớn giải nhiệt TP.HCM, người dân vất vả di chuyển 02/05/2026 16:12

(PLO)- Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, chiều 2-5, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa dông diện rộng, giúp nền nhiệt giảm sâu nhưng cũng khiến giao thông một số tuyến đường bị ảnh hưởng.

Chiều 2-5, ghi nhận khoảng 15 giờ, mưa bắt đầu xuất hiện tại các khu vực Linh Xuân, Tam Bình, Dĩ An… Cơn mưa đến nhanh, bất ngờ khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay, phải tấp vào lề trú mưa.

Mưa lớn giải nhiệt TP.HCM, người dân vất vả di chuyển giờ cao điểm.

Trước đó, từ sáng cùng ngày, mây dông đã xuất hiện tại nhiều nơi ở TP.HCM, khiến bầu trời âm u, kèm gió nhẹ. Đến trưa, một số khu vực như Hạnh Thông, An Nhơn (quận Gò Vấp cũ) có mưa rào ngắn, kéo dài khoảng 5-10 phút rồi tạnh.

Đến khoảng 15 giờ 30, mưa dông mạnh hơn xuất hiện ở khu vực phía Đông thành phố, làm nền nhiệt giảm đáng kể, xuống dưới 30 độ C.

Ghi nhận tại đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân, khoảng 15 giờ, cơn mưa lớn đổ xuống sau nhiều giờ nắng nóng oi bức. Thời điểm này, nhiều người dân từ các tỉnh quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến lưu lượng phương tiện tăng cao.

Chiều 2-5, mưa dông bất ngờ trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM sau nhiều ngày nắng nóng, khiến người đi đường không kịp chuẩn bị áo mưa, phải vội vàng tìm nơi trú ẩn. Ảnh: PHẠM HẢI

Cơn mưa xuất hiện đúng lúc làm giao thông trên tuyến đường này di chuyển chậm, nhiều đoạn ùn ứ cục bộ, xe cộ nối đuôi nhau. Nhiều người không kịp chuẩn bị áo mưa phải tấp vào mái hiên, trạm xe buýt hoặc dừng xe bên đường để trú. Một số người vẫn cố di chuyển dưới mưa.

Đến gần 16 giờ, mưa vẫn tiếp diễn, dù cường độ giảm nhưng lượng phương tiện vẫn đông, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa dông diện rộng xuất hiện ở khu vực phía Đông TP.HCM từ khoảng 15 giờ 30, kèm theo gió nhẹ, làm thay đổi rõ rệt thời tiết trong ngày. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo cơ quan khí tượng, trong đêm 2-5, TP.HCM có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 25-27 độ C. Toàn khu vực Nam Bộ trong chiều tối và tối cùng ngày có mưa với lượng phổ biến 10-20 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ cây xanh, hư hại công trình và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Nhiều người không kịp chuẩn bị áo mưa phải dừng xe trú dưới mái hiên nhà dân, trong khi một số khác vẫn cố di chuyển dưới cơn mưa nặng hạt. Ảnh: PHẠM HẢI

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, chiều tối 2-5, mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa diện rộng tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ. Dự báo chiều 3-5, khu vực này tiếp tục có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại phường Long Bình, TP.HCM, cơn mưa lớn xuất hiện trong chiều cùng ngày, góp phần hạ nhiệt nhưng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Hiện tại, hầu hết các xã, phường tại TP.HCM đang xuất hiện mưa dông, người dân cần chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn khi di chuyển ngoài trời.