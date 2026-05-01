Đi thăm ruộng gặp mưa giông, một người nghi bị sét đánh tử vong 01/05/2026 11:25

(PLO)- Một người đàn ông tại Tây Ninh tử vong khi đi thăm ruộng giữa trời mưa giông, nghi do bị sét đánh.

Ngày 1-5, UBND xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông tử vong khi đi thăm ruộng, nghi bị sét đánh.

Nạn nhân được xác định là ông TVC (44 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Hưng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, ông C điều khiển xe máy ra ruộng thăm đồng. Đến khoảng 18 giờ, một người làm ruộng gần đó phát hiện ông nằm bất động nên báo cho gia đình.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời khi xuất hiện mưa dông, sấm sét. ẢNH AI

Người thân của ông C lập tức có mặt tại hiện trường. Qua quan sát, thi thể nạn nhân nằm ngửa, phần áo ở ngực và nón bị cháy đen, không ghi nhận dấu hiệu tác động ngoại lực.

Gia đình nhận định nhiều khả năng ông C bị sét đánh trong thời điểm khu vực xuất hiện mưa giông, không xác định được chính xác thời điểm tử vong.

Sau đó, gia đình dùng xuồng máy đưa thi thể nạn nhân về nhà mà không đưa đến cơ sở y tế. Do hoàn cảnh khó khăn và nhận định nguyên nhân tử vong nghi do sét đánh, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Chính quyền địa phương đã lập biên bản, ghi nhận vụ việc theo quy định.

Được biết, ông C là lao động chính trong gia đình, có vợ và hai con trai nhỏ. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân vốn đã khó khăn nay càng thêm chồng chất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trong mùa mưa cần hạn chế làm việc ngoài trời khi xuất hiện mưa giông, sấm sét. Người dân không nên trú mưa dưới cây cao, khu vực trống trải hoặc gần nguồn nước để tránh tai nạn đáng tiếc.