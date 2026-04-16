Mưa giông, lốc xoáy giật bay mái nhà ở Quảng Trị

Ngày 16-4, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một cơn mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân và nhà nước.
Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 15-4, cơn lốc xoáy cường độ mạnh đã khiến một căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Tại nhà văn hóa khóm Duy Tân, một cánh cổng và bờ tường rào cũng bị gió quật đổ sập.
Ngoài ra, nhiều tài sản khác và cây cối trên địa bàn cũng bị hư hại. Rất may thời điểm xảy ra giông lốc không gây thiệt hại về người.
Hiện UBND xã Lao Bảo đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với ban quản lý các khóm tổ chức khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê chi tiết thiệt hại để báo cáo cấp trên theo quy định.