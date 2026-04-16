Mưa giông, lốc xoáy giật bay mái nhà ở Quảng Trị 16/04/2026 10:57

(PLO)- Mưa giông kèm lốc xoáy quét qua xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị khiến nhiều mái nhà bị thổi bay, tường rào đổ sập.

Ngày 16-4, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một cơn mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân và nhà nước.

Mái nhà của một gia đình bị lốc xoáy cuốn bay.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 15-4, cơn lốc xoáy cường độ mạnh đã khiến một căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Tại nhà văn hóa khóm Duy Tân, một cánh cổng và bờ tường rào cũng bị gió quật đổ sập.

Cổng tường rào của nhà văn hoá bị đổ sập

Ngoài ra, nhiều tài sản khác và cây cối trên địa bàn cũng bị hư hại. Rất may thời điểm xảy ra giông lốc không gây thiệt hại về người.

Hiện UBND xã Lao Bảo đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với ban quản lý các khóm tổ chức khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê chi tiết thiệt hại để báo cáo cấp trên theo quy định.