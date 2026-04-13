Công an Việt Nam nhanh chóng hỗ trợ chữa cháy rừng tại nước bạn Lào 13/04/2026 10:49

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Trị điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ sang hỗ trợ chữa cháy rừng thành công tại nước bạn Lào.

Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa hỗ trợ chữa cháy rừng tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Đám cháy đe doạ khu dân cư tại bản Densavan, huyện Sê Pôn. Ảnh: CA.

Trước đó, đơn vị nhận được tin báo từ Đồn trưởng Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Densavan về vụ cháy rừng trồng lâu năm tại bản Densavan. Đám cháy có nguy cơ lan rộng, đe dọa trực tiếp khu vực nhà dân lân cận.

Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, liên quan đến hoạt động hỗ trợ trên lãnh thổ nước bạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và UBND tỉnh Quảng Trị.

Sau khi thống nhất chủ trương, đơn vị điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào triển khai công tác cứu hỏa.

Lực lượng chức năng đã tổ chức trinh sát, đánh giá đặc điểm địa hình rừng núi, xác định hướng cháy và nguồn nước để xây dựng phương án tác chiến phù hợp.

Cảnh sát PCCC Việt Nam nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ nước bạn. Ảnh: CA

Trong điều kiện địa hình hiểm trở, đêm tối và nguy cơ cháy lan cao, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để khống chế ngọn lửa.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực phối hợp, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng bảo vệ an toàn khoảng 50 ha rừng trồng lâu năm và khu dân cư lân cận.