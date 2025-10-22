Sét đánh trúng sân bóng đá mi ni, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy 22/10/2025 17:56

(PLO)- Khi trận đấu đang diễn ra, bất ngờ sét đánh trúng vào sân bóng, các cầu thủ bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào tối 21-10 tại một sân bóng đá mi ni tại phường Phú Lợi (TP.HCM), khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy toán loạn, may mắn không có ai bị thương.

Clip ghi lại cảnh sét đánh trúng sân bóng đá.

Theo lời kể của chủ sân bóng, thời điểm trên đang diễn ra giải bóng đá phong trào công nhân - sinh viên. Có tổng cộng 4 đội đang thi đấu trên 2 sân.

Lúc đang đá bóng trời bỗng đổ mưa lớn, các cầu thủ tạm thời vào trú mưa. Khi mưa đã ngớt, các cầu thủ tiếp tục ra sân thi đấu. Lúc này một tiếng sét kèm theo tiếng nổ và tia lửa tóe sáng. Quá hoảng sợ, các cầu thủ và mọi người trong sân bỏ chạy.

Rất may tia sét đánh trúng cột đèn trên sân nên không có ai bị thương.

Chủ sân cũng cho biết, sự cố sét đánh đã làm hư hỏng đường dây điện trên sân và cháy 2 bóng điện.