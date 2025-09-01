Bị sét đánh tử vong lúc vừa sạc vừa dùng điện thoại 01/09/2025 10:22

(PLO)- Nam thanh niên ở Đắk Lắk bị sét đánh tử vong trên ghế sofa khi vừa sạc vừa dùng điện thoại.

Ngày 1-9, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cho biết một thanh niên trên địa bàn vừa bị điện giật tử vong do vừa sạc vừa dùng điện thoại.

Nam thanh niên tử vong khi vừa sạc vừa dùng điện thoại. Ảnh minh họa AL

Nạn nhân được xác định là anh TQV, 16 tuổi, ngụ TDP Long Hải, phường Sông Cầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 31-8, anh V nằm trên ghế sofa, vừa sạc vừa dùng điện thoại, dù lúc đó trời đang mưa to, có sấm sét.

Trong lúc vừa sạc vừa dùng điện thoại, anh V bị sét đánh trúng, bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm y tế Sông Cầu cấp cứu nhưng đã tử vong.