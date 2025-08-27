Sét đánh chết 2 con trâu đang ăn cỏ ngoài đồng 27/08/2025 10:24

Sáng 27-8, UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị xác nhận sự việc sét đánh làm chết hai con trâu của một hộ dân trên địa bàn, gây thiệt hại tài sản lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 26-8, trên địa bàn xã Hiếu Giang có mưa lớn kèm theo sấm sét dữ dội.

Sét đánh chết 2 con trâu, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Vào thời điểm trên, đàn trâu của gia đình ông Nguyễn Văn Thành (ở thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang) đang ăn cỏ ngoài đồng. Bất ngờ, một luồng sét đã đánh trúng khiến hai con trâu chết.

Qua kiểm tra, trong số hai con trâu chết có một con trâu nặng khoảng 370kg đang trong giai đoạn mang thai, con còn lại nặng khoảng 300kg, tổng thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.

Chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi, nhanh chóng đưa gia súc về chuồng trại kiên cố khi trời có mưa giông, sấm sét để phòng tránh những sự cố đáng tiếc tương tự.