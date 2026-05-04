Người bị trào ngược axit có nên ăn cà chua không? 04/05/2026 13:47

(PLO)- Cà chua tốt cho sức khỏe, nhưng với người trào ngược axit, chỉ một lựa chọn sai cũng có thể đổi lấy cảm giác nóng rát kéo dài.

Theo NDTV, từ những loại sốt mì Ý đậm đà đến salad tươi mát, cà chua là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều nền ẩm thực. Giàu lycopene, vitamin C và các chất chống oxy hóa, cà chua thường được xem là "siêu thực phẩm" tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với không ít người, đặc biệt là người mắc trào ngược dạ dày, thực quản (GERD), loại quả này lại có thể gây cảm giác nóng rát, khó chịu sau khi ăn.

Cà chua chứa cả axit malic và axit citric, có thể làm tăng đáng kể lượng axit dạ dày được sản sinh.

Một số nghiên cứu đăng trên Nutrients cho thấy cà chua và các sản phẩm từ cà chua nằm trong nhóm thực phẩm dễ kích hoạt triệu chứng trào ngược. Nguyên nhân chủ yếu đến từ độ axit tự nhiên cao, có thể làm tăng lượng axit trong dạ dày và khiến tình trạng ợ nóng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy vậy, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào cơ địa và khả năng dung nạp của từng người.

Vì sao cà chua dễ gây kích thích?

Cà chua chứa hai loại axit chính là axit citric và axit malic. Khi tiêu thụ, các hợp chất này có thể kích thích dạ dày sản sinh nhiều axit hơn. Đồng thời, thực phẩm có tính axit cao còn có thể làm giãn cơ vòng thực quản dưới (LES), "van" ngăn cách giữa dạ dày và thực quản. Khi van này hoạt động kém hiệu quả, axit dễ trào ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát ở ngực.

Cà chua sống và cà chua chế biến: Có sự khác biệt nào không?

Nhiều người nhận thấy các sản phẩm từ cà chua như sốt cà, tương cà hay nước sốt cô đặc dễ gây khó chịu hơn cà chua tươi. Theo Advances in Nutrition, quá trình chế biến có thể làm tăng nồng độ axit trong cà chua. Ngoài ra, các món ăn đi kèm như pizza hay mì Ý thường chứa thêm tỏi, hành, dầu mỡ, những yếu tố có thể làm tình trạng trào ngược trầm trọng hơn.

Ăn cà chua thế nào để hạn chế trào ngược?

Bạn không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn cà chua khỏi chế độ ăn. Một số điều chỉnh nhỏ có thể giúp giảm nguy cơ kích ứng:

Ăn với lượng vừa phải: Tránh dùng cà chua làm nguyên liệu chính trong mỗi bữa ăn.

Loại bỏ hạt và vỏ: Đây là nơi tập trung nhiều axit, có thể gây kích thích mạnh hơn.

Kết hợp thực phẩm trung hòa: Ăn cùng rau xanh, dưa chuột hoặc thực phẩm có tính kiềm để cân bằng độ axit.

Chọn thời điểm phù hợp: Tránh ăn cà chua trước khi nằm hoặc đi ngủ ít nhất 2-3 giờ.

Mặc dù cà chua là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, nhưng phản ứng của cơ thể bạn đối với chúng lại khác nhau. Nếu bạn nhận thấy mình bị khó chịu mỗi khi ăn cà chua, có lẽ đã đến lúc nên giảm lượng tiêu thụ. Nếu chứng trào ngược axit kéo dài và xảy ra hơn hai lần một tuần, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để loại trừ chứng trào ngược dạ dày thực quản mãn tính hoặc các vấn đề tiêu hóa khác.