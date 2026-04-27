Điều gì xảy ra với cơ thể bạn khi bạn bổ sung canxi mỗi ngày? 27/04/2026 09:07

(PLO)- Bổ sung canxi mỗi ngày không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn âm thầm bảo vệ tim mạch, cơ bắp và hệ thần kinh—những lợi ích quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua.

Theo Eating Well, canxi là khoáng chất thiết yếu đối với sức khỏe lâu dài, nhưng không phải ai cũng đáp ứng đủ nhu cầu mỗi ngày. Việc thiếu hụt canxi âm thầm kéo dài có thể làm suy yếu xương, tăng nguy cơ chấn thương và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Chính vì vậy, hiểu rõ cơ thể cần bao nhiêu canxi, nên bổ sung từ đâu và khi nào cần dùng thêm thực phẩm chức năng là điều rất quan trọng.

Theo Tiến sĩ Raj Dasgupta (bác sĩ, chuyên gia y học giấc ngủ và hô hấp tại Mỹ), canxi không chỉ cần thiết cho việc xây dựng và duy trì xương, răng chắc khỏe mà còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. Bổ sung đủ canxi giúp tối ưu mật độ xương, từ đó giảm nguy cơ gãy xương và loãng xương, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên.

Bổ sung đủ canxi mỗi ngày là cách đơn giản mà hiệu quả để duy trì sức khỏe bền vững lâu dài.

Vai trò của canxi đối với cơ thể

Củng cố xương và răng

Khoảng 98% lượng canxi trong cơ thể được lưu trữ trong xương. Vì cơ thể không thể tự tổng hợp canxi, việc bổ sung qua chế độ ăn uống hằng ngày là yếu tố then chốt để duy trì hệ xương và răng khỏe mạnh.

Giảm nguy cơ loãng xương

Khi không cung cấp đủ canxi, cơ thể sẽ "rút" khoáng chất này từ xương để duy trì hoạt động sống. Lâu dần, xương trở nên mỏng và yếu, làm tăng nguy cơ loãng xương hoặc tiền loãng xương.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu canxi có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhờ vai trò của canxi trong điều hòa hoạt động của mạch máu.

Điều hòa huyết áp

Canxi tham gia vào quá trình co - giãn mạch máu, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp. Việc bổ sung đủ canxi có thể giúp giảm nhẹ cả huyết áp tâm thu và tâm trương theo thời gian.

Hỗ trợ hoạt động cơ bắp

Canxi giúp kích hoạt sự co cơ thông qua các protein như actin và myosin, đồng thời hỗ trợ quá trình giãn cơ. Thiếu canxi có thể gây chuột rút, co thắt hoặc yếu cơ.

Tăng cường chức năng thần kinh

Canxi đóng vai trò quan trọng trong dẫn truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh và khả năng phản xạ của cơ thể.

Dấu hiệu thiếu canxi cần lưu ý

Thiếu canxi là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở người ít tiêu thụ sữa, phụ nữ sau mãn kinh hoặc người thiếu vitamin D. Các biểu hiện có thể bao gồm:

Xương yếu, dễ gãy

Tê hoặc ngứa ran ở tay, chân hoặc quanh miệng

Chuột rút, co thắt cơ

Mệt mỏi, thiếu năng lượng

Thay đổi tâm trạng như lo âu, cáu gắt

Ở mức độ nặng hơn, có thể xuất hiện rối loạn nhịp tim, lú lẫn hoặc co giật. Đáng chú ý, thiếu canxi nhẹ thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng vẫn âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe xương và hệ thần kinh theo thời gian.

Nhu cầu canxi mỗi ngày

Người trưởng thành: khoảng 1.000 mg/ngày

Phụ nữ trên 50 tuổi, nam trên 70 tuổi: 1.200 mg/ngày

Thanh thiếu niên: khoảng 1.300 mg/ngày

Trẻ nhỏ: 700 - 1.000 mg/ngày (tùy độ tuổi)

Nguồn thực phẩm giàu canxi

Canxi không chỉ có trong sữa. Bạn hoàn toàn có thể đa dạng hóa nguồn bổ sung từ thực phẩm:

Sản phẩm từ sữa: sữa, sữa chua, phô mai, kefir

Rau xanh đậm: cải xoăn, cải bó xôi, bông cải xanh, cải thìa

Các loại hạt và đậu: hạnh nhân, hạt chia, hạt mè, đậu trắng, đậu nành, đậu hũ

Cá béo ăn cả xương: cá hồi, cá mòi