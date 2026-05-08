Từ 1-7, nhiều người phải làm lại giấy ủy quyền nếu không muốn bị gián đoạn nhận lương hưu 08/05/2026 16:05

(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều giấy ủy quyền nhận lương hưu cũ sẽ hết hiệu lực theo quy định mới của Luật BHXH 2024.

Ngày 8-5, BHXH Việt Nam cho biết đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành chủ động rà soát, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục theo quy định mới để bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không bị gián đoạn trong tháng 7 tới.

Lý do phải làm lại giấy uỷ quyền

Theo điểm d khoản 2 Điều 10 Luật BHXH 2024, người hưởng các chế độ BHXH được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện thủ tục hoặc nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH.

Tuy nhiên, luật mới quy định văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày lập.

Đối với các giấy ủy quyền được lập theo Luật BHXH 2014, nếu vẫn còn hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng nhưng không quá ngày 30-6-2026.

Sau thời điểm này, người dân nếu vẫn có nhu cầu ủy quyền nhận thay phải làm lại giấy ủy quyền theo quy định mới.

Việc quy định thời hạn uỷ quyền giúp cơ quan chức năng rà soát và chuẩn hoá dữ liệu. Ảnh: CTV

Theo BHXH Việt Nam, quy định giới hạn thời gian ủy quyền nhằm tăng cường quản lý người hưởng, hạn chế rủi ro trong quá trình chi trả và bảo đảm tiền lương hưu, trợ cấp BHXH được trao đúng người, đúng chế độ.

Hiện số lượng người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng rất lớn. Trong đó có nhiều người cao tuổi, sức khỏe yếu, ở xa nơi chi trả hoặc đã ủy quyền cho người khác nhận thay trong thời gian dài nên cần rà soát để tránh sai sót.

Để triển khai thống nhất quy định mới, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các địa phương rà soát dữ liệu người hưởng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp có nguy cơ phát sinh sai sót.

Trong đó, cơ quan BHXH tập trung rà soát các trường hợp người hưởng từ 90 tuổi trở lên; trường hợp trùng mã số BHXH; trường hợp giấy ủy quyền chưa cập nhật đầy đủ thông tin hoặc đã hết thời hạn.

Các địa phương cũng được yêu cầu phối hợp với bưu điện, trung tâm phục vụ hành chính công và chính quyền địa phương để xác minh thông tin, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục.

Song song đó, ngành BHXH khuyến khích người dân chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để thuận tiện hơn trong quá trình chi trả.

Không nên chờ sát ngày mới làm lại giấy uỷ quyền

Tại Hà Nội, nơi có số lượng người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH lớn, BHXH thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục trước thời điểm 1-7-2026.

Tại phường Việt Hưng, BHXH cơ sở Long Biên đang triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục liên quan đến giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Long Biên, cho biết riêng phường Việt Hưng có 2.379 trường hợp cần thực hiện thủ tục liên quan đến ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Theo bà Hằng, số lượng hồ sơ lớn nên cơ quan BHXH phải phối hợp chặt với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để hướng dẫn người dân kịp thời, tránh ảnh hưởng đến việc chi trả.

Để thông tin đến từng khu dân cư, BHXH cơ sở Long Biên phối hợp UBND phường Việt Hưng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho 62 tổ trưởng dân phố.

Đây được xem là lực lượng nắm sát địa bàn, có thể hỗ trợ hiệu quả đối với người cao tuổi, người hạn chế đi lại hoặc ít tiếp cận thông tin trên môi trường số.

Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương khác cũng đang đẩy mạnh rà soát và hướng dẫn người dân bổ sung giấy ủy quyền theo quy định mới.

Tại Bắc Ninh, BHXH tỉnh có văn bản gửi bưu điện và BHXH các cơ sở để đôn đốc việc bổ sung giấy ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Nội dung tập trung vào việc quản lý người hưởng đang ủy quyền cho người khác nhận thay, đồng thời xác minh lại thông tin người hưởng để bảo đảm việc chi trả đúng quy định.

Đại diện BHXH Việt Nam lưu ý người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn giấy ủy quyền của mình, không nên chờ sát ngày 30-6-2026 mới làm thủ tục.

Khi cần làm lại giấy ủy quyền hoặc thay đổi hình thức nhận lương hưu, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH, bưu điện chi trả, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn.

Ngành BHXH cũng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link lạ, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin không rõ nguồn gốc để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

"Việc rà soát và cập nhật lại giấy ủy quyền không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi người hưởng mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý và chi trả các chế độ BHXH..."- đại diện BHXH Việt Nam thông tin.