Đề xuất chú trọng bảo vệ sức khỏe tâm thần của người lao động 08/05/2026 19:09

(PLO)- Công đoàn cần tăng cường giám sát rủi ro tại nơi làm việc, bảo vệ người lao động trước áp lực công nghệ và các vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần.

Ngày 8-5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội thảo “Công đoàn đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”.

Hội thảo nhằm nhận diện thách thức mới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội thảo, ông Tống Văn Băng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết thời gian qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được quan tâm, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Tuy nhiên, ông Băng cho rằng sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang làm thay đổi phương thức sản xuất, xuất hiện nhiều mô hình việc làm mới với rủi ro an toàn, vệ sinh lao động ngày càng phức tạp, khó nhận diện.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: MAI CHI

Áp lực công việc, căng thẳng và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong môi trường số cũng gia tăng, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức triển khai.

Ông Tống Văn Băng nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn cần phát huy tính chủ động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, đào tạo, giám sát và cảnh báo rủi ro, qua đó khẳng định vai trò trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nhận diện thách thức, làm rõ vai trò của Công đoàn và đề xuất giải pháp đổi mới công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Các ý kiến cho rằng cần chuyển từ bảo vệ thụ động sang quản trị rủi ro chủ động, từ phản ứng sang dự báo trong môi trường số.

Bên cạnh đó, Công đoàn cần tham gia xây dựng chính sách đối với lao động nền tảng, lao động làm việc từ xa và trong môi trường số hóa; tăng cường giám sát rủi ro mới tại nơi làm việc; bảo vệ người lao động trước áp lực công nghệ và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: MAI CHI

Đồng thời, cần thúc đẩy thương lượng về quyền được ngắt kết nối, hạn chế giám sát bằng thuật toán, khuyến khích “vệ sinh kỹ thuật số” nhằm giảm nguy cơ kiệt sức.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.