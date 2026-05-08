TP.HCM thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn 08/05/2026 04:18

(PLO)- Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có chức năng tư vấn, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống người lao động.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn, Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa và Nhà nghỉ dưỡng Công nhân lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM.

Theo đó, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5-5.

Trung tâm có năm phòng nghiệp vụ, gồm: Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Công nghệ thông tin; Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Phúc lợi xã hội - Tuyên truyền pháp luật; Tư vấn sức khỏe và nghỉ dưỡng người lao động; Khai thác - Dịch vụ.

Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM họp cùng cán bộ Công đoàn về tư vấn pháp lý cho người lao động. Ảnh: Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM

Bên cạnh đó, trung tâm có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và con em người lao động; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động tư vấn miễn phí cho người lao động.

Ngoài ra, trung tâm triển khai các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội; tổ chức trại hè, hoạt động chăm lo cho con công nhân, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; phối hợp cơ quan y tế tổ chức khám sức khỏe và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên và con em người lao động.

Song song đó, trung tâm cũng hỗ trợ, hướng dẫn người lao động tham gia hoạt động công đoàn; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; hướng dẫn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; đồng thời quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nhà ở xã hội do công đoàn đầu tư theo phân cấp.

Trụ sở chính đặt tại số 37 Hàn Thuyên, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Điểm tư vấn pháp luật tại số 114B Trần Quang Khải, phường Tân Định.

Cơ sở 1 tại Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa (cũ), lô 5 Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.

Cơ sở 2 tại Nhà nghỉ Côn Đảo (Con Dao Resort), số 8 Nguyễn Đức Thuận, đặc khu Côn Đảo.

Chi nhánh đặt tại số 499 Yersin, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.