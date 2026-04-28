Chủ tịch Quốc hội: Công đoàn cần nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể 28/04/2026 15:03

(PLO)- Khẳng định vai trò của Công đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động.

Ngày 28-4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Ngày quốc tế Lao động (1-5-1886 và 1-5-2026).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam có mặt ở tất cả ngành nghề, thành phần kinh tế. Đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Công đoàn Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân; là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động. Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào thực chất.

Ông Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận và hoa cho các chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: N.LÂM

Thời gian qua, tổ chức Công đoàn đã chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể được chú trọng. Mỗi năm có hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, giải quyết hàng nghìn kiến nghị của người lao động.

Nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc trong đối thoại, thương lượng tập thể. Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này cho thấy việc triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc công đoàn phải thực hiện đúng chức năng, chú trọng đối thoại định kỳ và thương lượng thực chất.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần quán triệt mục tiêu nâng cao năng suất lao động, góp phần tăng trưởng hai con số. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc. Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng tập thể. Ảnh: V.LONG

Cùng với đó, phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Đây phải là lực lượng tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cấp công đoàn cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở. Đội ngũ này phải có bản lĩnh, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình doanh nghiệp và có kỹ năng công tác tốt.

Song song đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện tổ chức, bộ máy. Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân và tổ chức công đoàn.

Công đoàn cũng cần tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu chuẩn bị tốt để tổ chức Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Việc chuẩn bị phải đánh giá toàn diện kết quả giai đoạn 2023-2026, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Ông bày tỏ tin tưởng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước và thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam phát triển, phồn vinh.