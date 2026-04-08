Tổng Liên đoàn đưa ra 3 phương án lấy ý kiến hoán đổi lịch nghỉ 30-4 và 1-5 08/04/2026 17:12

(PLO)- Ba phương án được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đưa ra nhằm tạo kỳ nghỉ dài hơn, phù hợp thực tế sản xuất của doanh nghiệp và nhu cầu của người lao động.

Chiều 8-4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiến hành khảo sát ý kiến người lao động trên mạng xã hội về việc hoán đổi lịch nghỉ dịp cuối tháng 4.

Theo đó, ba phương án được đưa ra để người lao động lựa chọn.

Phương án 1 là nghỉ bù theo quy định hiện hành, không hoán đổi, nghỉ ngày 27-4.

Phương án 2 là hoán đổi ngày nghỉ từ 27-4 sang 29-4, giúp người lao động có thể nghỉ liên tục 3 hoặc 5 ngày.

Phương án 3 là hoán đổi ngày 27-4 sang 2-5, để người lao động làm việc 6 ngày/tuần được nghỉ 4 ngày liên tục.

Ba phương án được Tổng Liên đoàn lao động đưa ra lấy ý kiến người dân.

Việc khảo sát được thực hiện do lịch nghỉ năm nay có điểm đặc biệt đó là hai kỳ nghỉ gần nhau nên đề xuất bù sang. Cụ thể, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật 26-4. Theo quy định, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai 27-4.

Như vậy, người lao động sẽ nghỉ 2 ngày dịp này, sau đó đi làm vào ngày 28 và 29-4. Đến ngày 30-4 và 1-5, người lao động tiếp tục được nghỉ thêm 2 ngày.

Trường hợp doanh nghiệp không nghỉ ngày thứ Bảy 2-5, người lao động sẽ đi làm và nghỉ tiếp vào Chủ nhật 3-5.

Theo quy định hiện hành, khi ngày lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Tuy nhiên, năm nay cách bố trí này khiến kỳ nghỉ bị chia nhỏ, gây khó khăn cho việc sắp xếp của cả doanh nghiệp và người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết nếu đa số ý kiến đồng thuận phương án hoán đổi, đơn vị sẽ trao đổi với Bộ Nội vụ. Việc điều chỉnh sẽ bảo đảm đúng quy định pháp luật và hài hòa lợi ích các bên.