Liên đoàn lao động TP.HCM tuyên dương 149 điển hình học tập và làm theo Bác 07/05/2026 19:07

(PLO)- Các cấp Công đoàn cần tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nội dung hoạt động công đoàn hằng ngày, gắn với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"...

Chiều 7-5, tại Đặc khu Côn Đảo, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; tuyên dương các gương tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu. Ảnh: ANH VŨ

Theo báo cáo của LĐLĐ TP, việc triển khai Kết luận 01-KL/TW trong 5 năm qua của các cấp Công đoàn TP diễn ra trong bối cảnh vừa thuận lợi vừa có những khó khăn, thách thức khi TP vừa nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19, vừa thực hiện các tiến trình sáp nhập địa giới hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong 40 tập thể được tuyên dương. Ảnh: ANH VŨ

Để triển khai, LĐLĐ TP đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và Thành ủy thành một hệ thống kế hoạch hành động xuyên suốt.

Các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh thực hiện đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện cá nhân, chức trách, nhiệm vụ được giao; các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động thành phố: “trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm”...

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan trao bằng khen đến cá nhân tiêu biểu. Ảnh: ANH VŨ

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP đã vận dụng tư tưởng của Bác vào các hoạt động mang thương hiệu Công đoàn như chương trình "Tết Sum vầy", "Tấm vé nghĩa tình", "Mái ấm Công đoàn", "Bữa cơm Công đoàn", “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”…

Trong 5 năm qua các cấp Công đoàn TP đã xây dựng gần 2.000 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và hơn 2.000 tủ sách về Bác; hơn 444.150 mô hình, sáng kiến, giải pháp được thực hiện và áp dụng hiệu quả, làm lợi cho doanh nghiệp, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá, tổ chức Công đoàn TPHCM là một trong những đơn vị đi tiên phong trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Các hoạt động đã cụ thể bằng những việc làm phù hợp, thiết thực đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Công đoàn và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động TP.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bà Thái Thu Xương đề nghị tổ chức Công đoàn TP tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc làm theo lời dạy của Bác; xây dựng phong cách người cán bộ Công đoàn luôn “sát cơ sở, gần công nhân” và phải nghe được tiếng nói của công nhân ngay tại xưởng sản xuất.

Khi hiểu được nỗi lo của công nhân trong từng khu trọ, người cán bộ công đoàn sẽ kịp thời tham mưu những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi.

Bà cũng đề nghị, các cấp Công đoàn cần tiếp tục đưa nội dung làm theo Bác vào hoạt động công đoàn hàng ngày, gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Lấy năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo. Đặc biệt, cần khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao tay nghề của công nhân để không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số.