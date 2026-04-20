Liên đoàn Lao động TP.HCM kiến nghị giám đốc thẩm 1 vụ án để bảo vệ cho người lao động

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã có đơn kiến nghị xem xét giám đốc thẩm một vụ tranh chấp lao động để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.
Giám đốc kinh doanh thử việc 2 tháng rồi bị cho nghỉ
Theo nội dung vụ án, ông HVT (phường Phú Lâm, TP.HCM) trình bày rằng ông vào làm việc cho Công ty TH (xã Long Điền, TP.HCM) từ ngày 6-6-2022 với chức danh giám đốc kinh doanh. Hai bên giao kết hợp đồng thử việc thời hạn 2 tháng,
Hết thời gian thử việc, Công ty có gửi hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm cho ông T để ký tên. Tuy nhiên sau khi ký xong, ông T. đã gửi lại hợp đồng lao động cho công ty nhưng công ty không giao hợp đồng đã đóng dấu. Đến ngày 31-8-2022, công ty ra quyết định cho nghỉ việc đối với ông T. (từ ngày 1-9-2022) với lý do ông T không đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Từ đó, ông T đi kiện đòi bồi thường hơn 922 triệu đồng với quan điểm công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.
Quá trình xét xử, hai cấp toà đều không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T. Trong đó, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định rằng ông T. trình bày rằng sau khi hết thời gian thử việc 2 tháng, hai bên đã ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản thời hạn 1 năm; tuy nhiên ông lại không xuất trình được bản chính hoặc bản sao của hợp đồng lao động này.
Đối với khoảng thời gian sau khi hết 2 tháng thử việc mà ông T vẫn làm việc cho Công ty TH, Toà nhận định đây là thỏa thuận gia hạn thời gian thử việc. Và việc gia hạn thời gian thử việc này dù không lập bằng văn bản nhưng vẫn phù hợp và không vượt quá 180 ngày theo quy định.
Từ việc xác định hơn 2 tháng mà ông T làm việc cho Công ty nằm trong khoảng thời gian thử việc và gia hạn thử việc, tòa ra phán quyết rằng Công ty TH có quyền chấm dứt quan hệ lao động. Đây cũng là căn cứ để Toà án lập luận cho việc vụ án này không có điểm tương đồng với tình huống pháp lý được nêu tại tại Án lệ số 20/2018/AL. Do đó, Toà án cấp phúc thẩm cũng quyết định không áp dụng Án lệ này.
Kiến nghị của Liên đoàn Lao động TP.HCM
Với tư cách cơ quan bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, trong phiên toà phúc thẩm, LĐLĐ TP.HCM đã cử người tham dự phiên toà để bảo vệ cho nguyên đơn.
Sau khi kết thúc phiên toà phúc thẩm, nhận thấy những nội dung mà Toà án đã phán quyết chưa thoả đáng, LĐLĐ TP.HCM đã có văn bản gửi Viện trưởng VKSND TP.HCM kiến nghị xem xét kiến nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án lao động nêu trên.
Trong văn bản kiến nghị, LĐLĐ TP.HCM cho rằng khoản 1 Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định "chỉ được thử việc một lần đối với một công việc". Hợp đồng thử việc được giao kết giữa hai bên đã ấn định rõ thời gian thử việc là 2 tháng. Do đó, việc công ty yêu cầu thử việc thêm 1 tháng thực chất là bắt người lao động "thử việc lần 2", vi phạm nguyên tắc chỉ được thử việc 1 lần.
Cạnh đó, Toà án lập luận thời gian thử việc và gia hạn thử việc với tổng thời gian chưa vượt quá 180 ngày (giới hạn tối đa đối với quản lý doanh nghiệp) là đang đánh tráo khái niệm vì Bộ luật Lao động hoàn toàn không có khái niệm nào gọi là "gia hạn thử việc".
Một điểm khác mà LĐLĐ cũng chỉ ra là căn cứ Điều 27 Bộ luật Lao động 2019, khi hết hạn 2 tháng thử việc mà công ty không thông báo kết quả nhưng vẫn tiếp tục để ông T. làm việc, thì đương nhiên pháp luật công nhận quan hệ lao động đã phát sinh. Công ty bắt buộc phải ký hợp đồng lao động chính thức; việc chấm dứt công việc sau đó lấy cớ không đạt yêu cầu thử việc là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Và đây cũng là căn cứ để áp dụng Án lệ số 20/2018/AL.
Nội dung Án lệ số 20/2018/AL
Ông Trần Công T vào làm việc tại Công ty L theo thư mời nhận việc ngày 20-8-2013 với nội dung: “Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn (12 tháng hoặc hơn). Thời gian thử việc: 02 tháng. Hết thời gian thử việc, ông T không nhận được thông báo kết quả thử việc nhưng vẫn tiếp tục làm việc.
Công ty cho rằng sau 02 tháng thử việc, ông T không đáp ứng được yêu cầu của công việc, nên Công ty đã quyết định cho ông T thử việc thêm 01 tháng để tạo điều kiện cho ông T hoàn thành nhiệm vụ và để có thêm thời gian đánh giá năng lực của ông T. Tuy nhiên, không có tài liệu nào thể hiện giữa ông T và Công ty L đã có thỏa thuận với nhau về việc kéo dài thời gian thử việc.
Khoản 1 Điều 27 Bộ luật Lao động quy định thời gian thử việc “Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên".
Tại bản tự khai, đại diện Công ty L trình bày: “Công ty hiểu rõ rằng, sau khi kết thúc thời gian thử việc (60 ngày) nếu chưa ký HĐLĐ thì người lao động được làm việc chính thức theo loại hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng”.
Như vậy, đại diện Công ty L thừa nhận rằng sau khi hết thời gian thử việc, ông T đã trở thành người lao động chính thức theo hợp đồng lao động có thời hạn là 12 tháng.
Trên thực tế, Công ty L đã thương lượng với ông T về việc chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 28-12-2013; khi thương lượng không có kết quả, ngày 29-12-2013 Tổng Giám đốc Công ty L ra Quyết định số 15/QĐKL-2013 về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông T. Do đó, có đủ cơ sở để khẳng định quan hệ giữa ông T với Công ty L sau khi hết thời gian thử việc là quan hệ hợp đồng lao động.”
Cạnh đó, Công ty L cũng chưa có thỏa ước lao động tập thể, chưa có nội quy lao động. Do đó, không có căn cứ để đánh giá mức độ không hoàn thành công việc của người lao động