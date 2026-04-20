Liên đoàn Lao động TP.HCM kiến nghị giám đốc thẩm 1 vụ án để bảo vệ cho người lao động 20/04/2026 05:24

(PLO)- Trong văn bản kiến nghị, LĐLĐ TP.HCM cho rằng công ty yêu cầu thử việc thêm 1 tháng thực chất là bắt người lao động "thử việc lần 2", vi phạm nguyên tắc chỉ được thử việc 1 lần.

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã có đơn kiến nghị xem xét giám đốc thẩm một vụ tranh chấp lao động để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Giám đốc kinh doanh thử việc 2 tháng rồi bị cho nghỉ

Theo nội dung vụ án, ông HVT (phường Phú Lâm, TP.HCM) trình bày rằng ông vào làm việc cho Công ty TH (xã Long Điền, TP.HCM) từ ngày 6-6-2022 với chức danh giám đốc kinh doanh. Hai bên giao kết hợp đồng thử việc thời hạn 2 tháng,

Hết thời gian thử việc, Công ty có gửi hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm cho ông T để ký tên. Tuy nhiên sau khi ký xong, ông T. đã gửi lại hợp đồng lao động cho công ty nhưng công ty không giao hợp đồng đã đóng dấu. Đến ngày 31-8-2022, công ty ra quyết định cho nghỉ việc đối với ông T. (từ ngày 1-9-2022) với lý do ông T không đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Cán bộ LĐLĐ TP.HCM và ông T. tại phiên tòa phúc thẩm.

Từ đó, ông T đi kiện đòi bồi thường hơn 922 triệu đồng với quan điểm công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Quá trình xét xử, hai cấp toà đều không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T. Trong đó, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định rằng ông T. trình bày rằng sau khi hết thời gian thử việc 2 tháng, hai bên đã ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản thời hạn 1 năm; tuy nhiên ông lại không xuất trình được bản chính hoặc bản sao của hợp đồng lao động này.

Đối với khoảng thời gian sau khi hết 2 tháng thử việc mà ông T vẫn làm việc cho Công ty TH, Toà nhận định đây là thỏa thuận gia hạn thời gian thử việc. Và việc gia hạn thời gian thử việc này dù không lập bằng văn bản nhưng vẫn phù hợp và không vượt quá 180 ngày theo quy định.

Từ việc xác định hơn 2 tháng mà ông T làm việc cho Công ty nằm trong khoảng thời gian thử việc và gia hạn thử việc, tòa ra phán quyết rằng Công ty TH có quyền chấm dứt quan hệ lao động. Đây cũng là căn cứ để Toà án lập luận cho việc vụ án này không có điểm tương đồng với tình huống pháp lý được nêu tại tại Án lệ số 20/2018/AL. Do đó, Toà án cấp phúc thẩm cũng quyết định không áp dụng Án lệ này.

Kiến nghị của Liên đoàn Lao động TP.HCM

Với tư cách cơ quan bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, trong phiên toà phúc thẩm, LĐLĐ TP.HCM đã cử người tham dự phiên toà để bảo vệ cho nguyên đơn.

Sau khi kết thúc phiên toà phúc thẩm, nhận thấy những nội dung mà Toà án đã phán quyết chưa thoả đáng, LĐLĐ TP.HCM đã có văn bản gửi Viện trưởng VKSND TP.HCM kiến nghị xem xét kiến nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án lao động nêu trên.

Trong văn bản kiến nghị, LĐLĐ TP.HCM cho rằng khoản 1 Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định "chỉ được thử việc một lần đối với một công việc". Hợp đồng thử việc được giao kết giữa hai bên đã ấn định rõ thời gian thử việc là 2 tháng. Do đó, việc công ty yêu cầu thử việc thêm 1 tháng thực chất là bắt người lao động "thử việc lần 2", vi phạm nguyên tắc chỉ được thử việc 1 lần.

Cạnh đó, Toà án lập luận thời gian thử việc và gia hạn thử việc với tổng thời gian chưa vượt quá 180 ngày (giới hạn tối đa đối với quản lý doanh nghiệp) là đang đánh tráo khái niệm vì Bộ luật Lao động hoàn toàn không có khái niệm nào gọi là "gia hạn thử việc".

Một điểm khác mà LĐLĐ cũng chỉ ra là căn cứ Điều 27 Bộ luật Lao động 2019, khi hết hạn 2 tháng thử việc mà công ty không thông báo kết quả nhưng vẫn tiếp tục để ông T. làm việc, thì đương nhiên pháp luật công nhận quan hệ lao động đã phát sinh. Công ty bắt buộc phải ký hợp đồng lao động chính thức; việc chấm dứt công việc sau đó lấy cớ không đạt yêu cầu thử việc là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Và đây cũng là căn cứ để áp dụng Án lệ số 20/2018/AL.