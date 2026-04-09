TP.HCM tạo việc làm cho hơn 61.800 lao động trong quý I/2026 09/04/2026 17:37

(PLO)- TP.HCM tạo việc làm cho 61.894 lao động trong quý I/2026 thông qua sàn giao dịch và kết nối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 9-4, Sở Nội vụ TP.HCM đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm và kết quả kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố trong quý I/2026.

Theo đó, trong quý I/2026, TP.HCM đã tạo việc làm mới cho 61.894 lao động thông qua hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm.

Để đạt kết quả trên, Sở Nội vụ TP.HCM đã đề nghị UBND phường, xã, đặc khu chủ động nắm bắt tình hình lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kịp thời triển khai các giải pháp kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Người lao động được giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ TP.HCM). Ảnh: HẢI NHI

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM phối hợp với các địa phương tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm.

Trong quý, toàn thành phố tổ chức 60 phiên sàn giao dịch việc làm, gồm 46 phiên trực tiếp và trực tuyến tại Trung tâm và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp, cùng 14 phiên tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, thanh niên, người cai nghiện ma túy… tại các đơn vị liên quan.

Song song đó, thành phố tiếp tục triển khai các chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, mở rộng cơ hội việc làm cho người dân.

Ngoài ra, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành quy chế phối hợp trong quản lý lao động nước ngoài và kế hoạch triển khai Chiến lược lao động, việc làm giai đoạn 2026 - 2030.