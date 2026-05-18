Tổ chức kỳ thi THPT theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực 18/05/2026 16:24

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương có phương án tổ chức kỳ thi THPT theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 20 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Kỳ thi THPT phải đảm bảo 6 rõ

Theo chỉ thị, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh hằng năm là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm công bằng, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, củng cố niềm tin xã hội.

Những năm qua, công tác tổ chức kỳ thi và tuyển sinh ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, chuyên nghiệp; cơ bản đáp ứng mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và yêu cầu tuyển sinh, nhận được sự đồng thuận của xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như việc một số thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận; công tác chấm thi tự luận ở một số địa phương chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến sự công bằng; hiện tượng tuyển sinh vượt chỉ tiêu hoặc quy đổi điểm chưa hợp lý tại một số cơ sở đào tạo.

Nhằm phát huy kết quả đạt được và chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi và tuyển sinh năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi và tuyển sinh, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Việc tổ chức kỳ thi phải bảo đảm giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, đồng thời bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh. Dữ liệu kỳ thi phải bảo đảm tin cậy để phục vụ công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Các bộ, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Bộ GD&ĐT nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực chất, phù hợp điều kiện từng vùng, miền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức kỳ thi THPT theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí. Ảnh: THANH TÚ

Phân cấp tuyển sinh, đổi mới đề thi, số hóa mạnh

Bộ GD&ĐT được giao phân cấp triệt để theo thẩm quyền; kịp thời phổ biến quy chế thi, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

Đồng thời, Bộ ban hành hướng dẫn tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm thống nhất, công bằng, khách quan, đánh giá đúng năng lực người học; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước.

Việc xây dựng đề thi phải bảo đảm chất lượng, tính bảo mật và độ phân hóa phù hợp với mục tiêu kỳ thi. Các cơ sở đào tạo phải công bố phương thức tuyển sinh rõ ràng, thống nhất, bảo đảm kiểm soát chất lượng đầu vào.

Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thực hiện đăng ký dự thi 100% trực tuyến, cấp bằng tốt nghiệp THPT số, chuẩn bị điều kiện tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình.

Các phương án ứng phó sự cố an ninh mạng, rò rỉ dữ liệu và sự cố kỹ thuật phải được xây dựng đầy đủ, đi kèm hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và ngân hàng câu hỏi đạt chuẩn.

Siết gian lận thi cử, tăng giám sát địa phương

Bộ GD&ĐT phải tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ các khâu của kỳ thi, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương. Công tác phòng ngừa gian lận, đặc biệt là gian lận công nghệ cao, phải được đặt ở mức cao nhất.

Việc công bố kết quả thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ và minh bạch; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và tổng kết sau mỗi kỳ thi.

Công tác truyền thông cần được tăng cường trước, trong và sau kỳ thi để tạo sự đồng thuận xã hội, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa phương. Các sở, ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng, nghiêm túc.

Địa phương phải chủ động bố trí ngân sách, tổ chức ôn tập, thi thử, tăng cường tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế.

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn đầy đủ cho cán bộ làm thi, bảo đảm nắm vững quy chế; thực hiện nghiêm công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi; tăng cường giải pháp chống gian lận trong coi thi và chấm thi.

Không để thí sinh vì khó khăn mà không thể dự thi

Các hoạt động dạy học, thi và tuyển sinh phải được thanh tra, kiểm tra thường xuyên, bảo đảm không chồng chéo, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi.

Lực lượng chức năng phối hợp bảo mật đề thi, quản lý thông tin bí mật nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Chính quyền cấp xã, phường tại điểm thi phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, điều kiện đi lại, ăn ở cho thí sinh, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Không để thí sinh nào vì khó khăn khách quan mà không thể dự thi.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Y tế, cùng các tập đoàn hạ tầng viễn thông, điện lực và bưu chính tiếp tục phối hợp hỗ trợ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt, hiệu quả.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026 được định hướng tổ chức theo hướng ổn định, hiện đại, minh bạch, giảm áp lực và chi phí. Đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá và tuyển sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.