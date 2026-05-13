Thi thử tốt nghiệp THPT 2026: TP.HCM cấm công khai xếp hạng học sinh 13/05/2026 15:15

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT tuyệt đối không dùng kết quả để xếp hạng hay tạo áp lực thành tích.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, các trường căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử phù hợp và hoàn thành trước ngày 31-5.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phường Bình Phú, TP.HCM, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT TP.HCM khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh.

Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT, đồng thời bảo đảm tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu cần đạt của chương trình. Việc tổ chức thi thử theo đúng cấu trúc của kỳ thi tốt nghiệp, trong đó môn ngữ văn 120 phút, toán 90 phút, các môn tự chọn 50 phút/môn.

Hiệu trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi hoặc phân công tổ, nhóm chuyên môn ra đề. Đề thi phải bám sát chương trình, có mức độ phân hóa hợp lý và bảo đảm tính khoa học.

Các phòng thi được sắp xếp theo số báo danh. Mỗi phòng bố trí tối đa 24 học sinh theo định hướng tổ chức kỳ thi chính thức. Các đơn vị thực hiện đánh số báo danh, sơ đồ phòng thi, niêm yết danh sách phòng thi, lịch thi và nội quy theo đúng quy định. Đặc biệt, phải bố trí khu vực gửi vật dụng cá nhân của học sinh đúng khoảng cách an toàn theo quy định của kỳ thi chính thức.

Việc phân công cán bộ coi thi và quy trình coi thi thực hiện tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức. Sở GD&ĐT lưu ý cán bộ coi thi tuyệt đối không được sử dụng điện thoại và tăng cường nhắc nhở học sinh về vật dụng được phép, không được phép mang vào phòng thi.

Đối với việc chấm thi, các trường cần chấm tập trung theo tổ chuyên môn và khuyến khích chấm chung trước khi chấm đại trà, không công khai xếp hạng gây áp lực không cần thiết cho học sinh.

Theo Sở GD&ĐT, kết quả thi thử không sử dụng để xếp loại, xử lý kỷ luật học sinh hay tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh.

Việc tổ chức thi thử nhằm giúp học sinh lớp 12 làm quen với quy chế thi, cấu trúc định dạng đề thi. Đây cũng là đợt tập dượt để xác định các nội dung kiến thức học sinh còn hạn chế nhằm điều chỉnh kế hoạch dạy học, rèn luyện kỹ năng làm bài, kỹ năng quản lý thời gian và tâm lý phòng thi cho học sinh. Đồng thời, đây cũng là đợt tập huấn thực tế cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với các năm trước. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1-7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm bốn bài thi, bắt buộc có toán và ngữ văn. Với hai môn tự chọn, các em chọn trong các môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ nông nghiệp, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ). Năm học này, Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa.

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm thi các môn chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (50%) và điểm ưu tiên (nếu có).