Thi tốt nghiệp THPT 2026: Vì sao tỉ lệ thí sinh miễn thi ngoại ngữ thấp? 04/05/2026 13:36

(PLO)- Tính đến hết ngày 3-5, đã có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm tỉ lệ thấp, khoảng 0,66%.

Chỉ còn hai ngày đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 nhưng đã có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký. Số liệu này cao nhất kể từ khi kỳ thi này dùng để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo Bộ GD&ĐT, trong 1,2 triệu thí sinh đăng ký, số em đang học lớp 12 là hơn 1,15 triệu (chiếm 95,24%). Thí sinh tự do là hơn 57.300 (chiếm 4,76%).

Điều đáng nói, số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ chiếm tỉ lệ thấp, khoảng 0,66% (hơn 8.000 thí sinh đăng ký). Theo Bộ GD&ĐT, xu hướng này đã được dự báo trước khi nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả xét tuyển đại học. Hiện số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ duy trì ở mức cao, gần 350.000 thí sinh.

Mặt khác, sự thay đổi này cũng bắt nguồn từ thay đổi về quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Trước năm 2025, Ngoại ngữ là môn thi bắt buộc cùng với Toán, Văn. Nhiều học sinh không có nhu cầu lấy điểm môn này để xét tuyển đại học nên đăng ký miễn thi nhằm giảm áp lực. Năm ngoái, Ngoại ngữ trở thành môn lựa chọn.

Ngoài ra, giai đoạn trước, thí sinh còn được quy đổi 4.0 IELTS thành điểm 10 môn Ngoại ngữ, nhưng quy chế mới của Bộ GD&ĐT đã bỏ.

Theo quy định, từ nay đến 17 giờ ngày 5-5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng ký nếu có sai sót.

Bộ GD&ĐT lưu ý liên quan đến xét tuyển sinh đại học, thí sinh cần lưu ý dù xét tuyển theo phương thức nào, tổ hợp ba môn xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, thí sinh cần bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, tích cực tham gia các kỳ thi thử để có thêm trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng làm bài và đánh giá đúng những nội dung còn hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả ôn tập.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với các năm trước. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1-7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Với hai môn tự chọn, các em chọn trong các môn đã học ở trường gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ. Năm học này, Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa.

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm thi các môn chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (chiếm 50%) và điểm ưu tiên (nếu có).