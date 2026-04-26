Bộ GD&ĐT hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 26/04/2026 13:34

(PLO)- Hơn 1 triệu học sinh lớp 12 sẽ đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 đến 17 giờ ngày 5-5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với các năm trước. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1-7.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách để học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bước 1

Thí sinh nhập thông tin CMND/CCCD/ĐDCN và mã đăng nhập (mật khẩu) trường cung cấp và nhấn đăng nhập.

Bước 2

Sau khi đăng nhập, màn hình đổi mã đăng nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh thực hiện đổi mã đăng nhập (đổi mật khẩu) bằng cấp nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và bấm nút đổi mã đăng nhập.

Mật khẩu thay đổi phải đảm bảo là mật khẩu mạnh gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số, ký chữ đặc biệt, ký tự in hoa, ký tự in thường.

Bước 3

Sau khi đổi mã đăng nhập lần đầu thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến hiển thị. Thí sinh nhập các thông tin trên phiếu đăng ký theo quy định (các trường thông tin đánh dấu * bắt buộc nhập).

- Ảnh: Chọn ảnh 4x6 định danh file jpg, jpeg.

- Mục 1: Họ, tên, đệm, tên (*) và tên (*).

- Mục 2: Ngày tháng năm sinh (*): Nhập dạng dd/mm/yy.

Giới tính (*): Lựa chọn nam/nữ.

- Mục 3. Dân tộc (*): Tìm kiếm/Chọn trong danh mục dân tộc. Nếu chọn dân tộc “Khác” cần nhập chi tiết thông tin vào ô trống bên cạnh.

Quốc tịch nước ngoài: Tích chọn nếu có quốc tịch nước ngoài.

- Mục 4. Số thẻ căn cước/ Căn cước công dân (*): Hiển thị theo thông tin tài khoản.

- Mục 5:

• Nơi thường trú (*): Tìm kiếm/Chọn trong danh mục Tỉnh/TP; Xã/Phường.

• Địa chỉ: Nhập thông tin địa chỉ.

- Mục 6: Nơi học THPT hoặc tương đương (*).

• Tỉnh (TP): Tìm kiếm theo mã tỉnh, tên tỉnh /chọn từ danh sách tỉnh (TP).

• Trường THPT: Tìm kiếm theo mã trường THPT, tên trường THPT /chọn từ danh sách trường THPT.

• Tên lớp 12 (*): Nhập tên lớp 12.

- Mục 7: Điện thoại, email: Nhập đúng định dạng điện thoại, email.

- Mục 8: Địa chỉ liên hệ (*): Nhập địa chỉ liên hệ.

- Mục 9: Hình thức giáo dục phổ thông (*): Chọn một trong hai GDPT hoặc GDTX.

- Mục 10: Chỉ dành cho thí sinh tự do, thí sinh đang học lớp 12 không chọn mục này - Mục 11, 12: Hệ thống hiển thị theo thông tin gắn với tài khoản đăng nhập.

- Mục 13: Tích chọn bài thi theo quy chế thi tốt nghiệp THPT.

- Mục 14: Chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp.

• Chọn chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ trong danh mục.

• Nhập điểm chứng chỉ ngoại ngữ: Khi chọn chứng chỉ cần nhập điểm chứng chỉ ngoại ngữ.

• Nhập minh chứng miễn thi ngoại ngữ: Khi chọn chứng chỉ cần nhập minh chứng chứng chỉ ngoại ngữ. Nhập ảnh dạng png, jpg, jpeg.

- Mục 15: Chứng chỉ miễn thi môn ngữ văn.

• Chỉ thí sinh nước ngoài chưa tốt nghiệp mới nhập được thông tin miễn thi môn ngữ văn.

• Chọn bậc chứng chỉ trong danh mục bậc chứng chỉ.

• Nhập minh chứng miễn thi môn ngữ văn: Khi chọn chứng chỉ cần nhập minh chứng chứng chỉ miễn thi môn ngữ văn. Nhập ảnh dạng png, jpg, jpeg.

- Mục 16: Đăng ký môn thi xin bảo lưu: Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp nhập điểm bảo lưu vào môn thi tương ứng, chỉ được chọn điểm bảo lưu hoặc chọn môn thi.

- Mục 17: Xếp loại cuối năm lớp 12: Thí sinh 12 không cần tự nhập thông tin kết quả học tập, rèn luyện, thí sinh tự do chưa tốt nghiệp có thể tự nhập thông tin.

- Mục 18: Thí sinh 12 không cần tự nhập thông tin kết quả học tập, rèn luyện, thí sinh tự do chưa tốt nghiệp có thể tự nhập thông tin điểm trung bình lớp 10, 11, 12.

- Mục 19: Đối tượng miễn thi tốt nghiệp.

- Mục 20: Điểm khuyến khích được cộng.

• HS giỏi môn văn hóa (1,2,3): Chọn trong danh mục.

• Giải khác (1,2,3): Chọn trong danh mục Điểm cộng sẽ được tính và hiển thị.

- Mục 21: Diện xét tốt nghiệp:

• Chọn diện xét tốt nghiệp trong danh mục diện xét tốt nghiệp.

• Nhập minh chứng diện xét tốt nghiệp: Nhập ảnh dạng png, jpg, jpeg; dung lượng không quá 10 MB

- Mục 22: Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

• Chọn đối tượng ưu tiên tuyển sinh trong danh mục.

• Nhập minh chứng đối tượng ưu tiên tuyển sinh.

- Mục 23: Khu vực tuyển sinh.

- Mục 24: Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, nếu thí sinh tự do đã tốt nghiệp được chọn năm tốt nghiệp THPT.

- Mục 25: Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên Đại học, Cao đẳng.

- Mục 26: Chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ khác trong xét tuyển sinh: chọn chứng chỉ, điểm/bậc chứng chỉ và nhập minh chứng chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ khác trong xét tuyển sinh.

Bước 4: Nhấn nút Lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin phiếu đăng ký