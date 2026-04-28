Hơn 6.300 em được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 28/04/2026 12:10

(PLO)- Cả nước đã có hơn 1,01 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 6.331 em.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), tính đến sáng nay 28-4, hệ thống của Bộ đã ghi nhận 1.017.482 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có 969.141 thí sinh lớp 12 (chiếm 95,25%) và 48.341 thí sinh tự do (chiếm 4,75%).

Số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 6.331 em, tương đương 0,62%.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong 22 chứng chỉ. Trong đó, 12 chứng chỉ môn tiếng Anh, còn lại ở các môn Tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn.

Danh sách các chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh vẫn có thể điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi đến 17 giờ ngày 5-5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Kết quả thi dự kiến được công bố ngày 1-7.