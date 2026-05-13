Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lý do học sinh TP.HCM 'né' môn khoa học xã hội 13/05/2026 15:55

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa thông tin về số lượng học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, TP có 142.899 thí sinh đăng ký, trong đó 7.978 thí sinh đã tốt nghiệp nhưng vẫn tham gia dự thi. Như vậy, TP.HCM tiếp tục là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất cả nước.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn tại TP.HCM, nhóm môn khoa học tự nhiên dẫn đầu với 113.328 lượt đăng ký. Cụ thể: Vật lí 64.162 thí sinh (chiếm 44,90%), hóa học 38.120 thí sinh (26,68%) và sinh học 11.046 thí sinh (tỉ lệ 7,73%).

Môn ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (chiếm 45,82%). Đây là môn có tỉ lệ đăng ký cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ, cho thấy học sinh TP.HCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Nhóm môn khoa học xã hội cũng thu hút lượng lớn thí sinh với môn lịch sử (41.113 thí sinh), địa lí (33.574 thí sinh), giáo dục kinh tế và pháp luật (23.061 thí sinh). Tuy nhiên, Sở GD&ĐT cho biết tổng tỉ trọng nhóm này vẫn thấp hơn so với nhóm môn khoa học tự nhiên.

Theo Sở GD&ĐT, số liệu trên cho thấy đặc trưng của học sinh TP.HCM thiên về các ngành kỹ thuật, công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của TP.

Trước đó, vào chiều 5-5, Bộ GD&ĐT thông tin số liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống với tổng số 1.223.776 em. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong số này, thí sinh đang học lớp 12 chiếm 1.159.932 em (tỉ lệ 94,78%), thí sinh tự do là 63.844 em (tỉ lệ 5,22%). Ngoài ra, có 7.952 thí sinh thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ.

Đối với các môn tự chọn trên quy mô toàn quốc, lịch sử là môn có lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh nhất so với năm 2025 với mức tăng 71.443 em. Môn vật lí cũng tăng thêm 35.332 em (từ 354.298 lên 389.630 em).

Ở chiều ngược lại, địa lí là môn có lượng thí sinh sụt giảm mạnh nhất khi giảm 45.356 học sinh. Môn ngoại ngữ giảm 17.524 em và môn sinh học giảm 2.366 em so với kỳ thi năm trước.