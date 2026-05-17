VNVC tài trợ vaccine và kho lạnh chuẩn quốc tế cho Côn Đảo, TP.HCM 17/05/2026 08:32

(PLO)- Hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP do VNVC trao tặng Đặc khu Côn Đảo được vận hành theo mô hình đang áp dụng tại hơn 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc.

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC vừa trao tặng Đặc khu Côn Đảo gói tài trợ trị giá hơn 10 tỷ đồng về tiêm chủng, bao gồm tiêm vaccine cúm miễn phí cho quân và dân liên tiếp trong 3 năm; tặng 1 kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP; hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ bảo quản, lưu trữ, sử dụng vaccine theo quy trình tiêu chuẩn chất lượng cao.

Chung tay vì sức khỏe quân và dân Côn Đảo

Một trong những dấu ấn đặc biệt, có ý nghĩa bền vững của gói tài trợ là việc VNVC đầu tư, đưa vào vận hành và trao tặng toàn bộ hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo quản vaccine để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả của hoạt động tiêm chủng.

Hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP do VNVC trao tặng Đặc khu Côn Đảo được vận hành theo mô hình đang áp dụng tại hơn 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết TP.HCM đang chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo định hướng của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với ngành y tế. Theo đó, thành phố định hướng phát triển y tế Côn Đảo theo mô hình đa tầng gồm: tầng thứ nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng; tầng thứ hai là đầu tư y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân; và tầng thứ ba là phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu điều trị ngày càng cao tại địa phương.

“Thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cùng Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đồng hành tham gia vào chuỗi y tế đa tầng này, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho quân và dân Côn Đảo. Kết quả cuối cùng chính là người dân được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ngay tại địa phương”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cho biết, VNVC sẽ tài trợ hàng chục nghìn liều vaccine cúm thế hệ mới của Sanofi (Pháp) để tiêm miễn phí cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo trong ba năm liên tiếp, mỗi người một liều mỗi năm.

Đội ngũ y tế VNVC từ đất liền cũng trực tiếp ra đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân; đồng thời chuyển giao quy trình tiêm chủng an toàn, vận hành kho lạnh và bảo quản vắc xin theo tiêu chuẩn GSP để địa phương chủ động sử dụng hiệu quả nguồn vaccine lâu dài.

VNVC cũng cam kết ưu tiên cung ứng các loại vaccine mới, vaccine thế hệ mới và vaccine thiết yếu nhằm nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh cho quân và dân Côn Đảo.

Tiêm vaccine ngay tại đảo: Không còn gì đẹp hơn

Là một trong những bác sĩ trực tiếp tham gia tiêm chủng cho quân và dân Côn Đảo, bác sĩ Nguyễn Văn Tuân - Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Lễ (Bình Dương) chia sẻ, ê-kíp rất xúc động khi được góp mặt trong chương trình ý nghĩa tại vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Chúng tôi từng tham gia nhiều chiến dịch tiêm chủng cộng đồng lớn, nhưng lần đến với Côn Đảo này mang cảm xúc rất đặc biệt, như một lời tri ân gửi đến những hy sinh và đóng góp của quân, dân nơi đây”, bác sĩ Tuân chia sẻ.

Cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên (83 tuổi) cùng vợ đến tiêm vắc xin từ sáng sớm, ông cũng là cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo, ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi), được vợ và con trai đưa đến điểm tiêm từ rất sớm. Ông là một trong 153 cựu tù tình nguyện ở lại giữ đảo sau ngày đất nước thống nhất. Tuổi cao, mắc suy thận, suy tim cùng nhiều di chứng từ thời bị tra tấn khiến sức khỏe ông suy yếu, thường xuyên đau bệnh và nhiều lần phải vào đất liền điều trị. Vì vậy, khi được VNVC đưa vaccine ra tận đảo để tiêm miễn phí cho người dân, ông không giấu được xúc động.

“VNVC mang vaccine ra tận Côn Đảo để tiêm phòng bệnh, bà con ai cũng mừng. Nếu sau này người dân trên đảo được tiêm đầy đủ các loại vaccine ngay tại đây thì không còn gì tốt đẹp hơn”, ông Viên chia sẻ.