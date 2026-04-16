Lao động trung niên tại TP.HCM: Nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn khó tìm việc 16/04/2026 17:37

(PLO)- Quý 1 năm 2026, TP.HCM ghi nhận hơn 32.900 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong khi thị trường lao động vẫn lệch pha, khiến lao động trung niên khó tìm việc phù hợp.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 16-4, trong quý 1 năm 2026, toàn TP có 32.988 người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Thống kê từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP cho thấy, nhóm lao động từ 30 đến 45 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất với 18.109 người (54%), gồm 7.980 nam và 10.129 nữ.

Cùng thời điểm, có hơn 52.600 người có nhu cầu tìm việc, trong khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp khoảng 82.700 vị trí.

Người lao động được giới thiệu, tư vấn việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ TP.HCM). Ảnh: HẢI NHI

Dù nhu cầu tuyển dụng lớn hơn nguồn cung, song thị trường lao động vẫn tồn tại tình trạng “lệch pha” giữa cung và cầu do khác biệt về độ tuổi, trình độ và ngành nghề.

Do đó, các doanh nghiệp hiện có xu hướng mở rộng sản xuất, đồng thời điều chỉnh tiêu chí tuyển dụng theo hướng linh hoạt hơn để thích ứng với biến động của thị trường lao động.

Tuy nhiên, nhóm lao động dưới 40 tuổi vẫn được ưu tiên nhờ khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động, công nghệ mới và quy trình hiện đại.

Trong bối cảnh yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao, nhất là về kỹ năng thực hành và khả năng thích nghi, lao động trung niên gặp nhiều khó khăn khi tìm việc.

Đáng chú ý, đây cũng là nhóm chiếm tỉ lệ lớn trong số người tìm việc hiện nay. Phần lớn người lao động có kinh nghiệm, có nhu cầu chuyển việc nhằm cải thiện thu nhập hoặc tìm kiếm môi trường làm việc tốt hơn.

Mặt khác, do áp lực gia đình và tài chính, nhóm này thường ưu tiên yếu tố ổn định, lựa chọn các doanh nghiệp có chính sách phúc lợi rõ ràng, môi trường làm việc bền vững.

Do đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động, đặc biệt là nhóm trung niên. Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức thường xuyên, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, góp phần kết nối doanh nghiệp với người lao động.

Đồng thời, Trung tâm tăng cường nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, rà soát, phân loại người lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp; đẩy mạnh liên kết vùng nhằm mở rộng cơ hội việc làm.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn chuyển đổi nghề, nâng cao kỹ năng được chú trọng; khuyến khích các nghề có tính ứng dụng cao và phối hợp đào tạo nghề. Hoạt động truyền thông tuyển dụng cũng được đa dạng hóa, giúp người lao động tiếp cận thông tin nhanh, tiết giảm chi phí và thời gian tìm việc.