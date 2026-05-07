TP.HCM: An toàn lao động phải trở thành văn hóa trong doanh nghiệp 07/05/2026 13:37

(PLO)- TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, xây dựng văn hóa an toàn lao động, hướng tới môi trường làm việc an toàn, bền vững cho người lao động.

Ngày 7-5, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP.HCM), UBND TP.HCM tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề: “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”.

Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu cùng đại diện doanh nghiệp và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM là đô thị đặc biệt với số lượng lớn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất và lực lượng lao động đông đảo, đa dạng ngành nghề.

Vì vậy, công tác an toàn, vệ sinh lao động cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, gắn với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại. Năm 2025, cả nước xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động, làm 7.156 người bị nạn, trong đó có 658 người tử vong.

Một bộ phận người sử dụng lao động và người lao động vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, còn chủ quan trong công tác phòng ngừa và đầu tư thiết bị an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của người lao động. Môi trường làm việc an toàn không chỉ giúp giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ đó, ông đề nghị các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, huấn luyện và giám sát an toàn lao động.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao; kiên quyết xử lý vi phạm, không đánh đổi an toàn của người lao động vì tiến độ hay lợi nhuận.

Người lao động phấn khởi tham dự tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

TP.HCM cũng sẽ tiếp tục chăm lo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng xây dựng văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và bền vững.

TP.HCM đẩy mạnh kiểm tra, giám sát an toàn lao động tại cơ sở

Cũng tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP.HCM hiện có hơn 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 450.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và hơn 7,5 triệu lao động.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM tặng quà đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTC

Cùng với không gian phát triển ngày càng mở rộng, bà Hiền cho hay công tác an toàn, vệ sinh lao động đang đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức mới, nhất là ở các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Do đó, Sở Nội vụ TP.HCM đã phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần giảm thiểu rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn cho người lao động.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Qua đó, nâng cao trách nhiệm trong chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Người lao động xem triển lãm về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: HẢI NHI

Đại diện người lao động phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, chị Đậu Thị Thanh Phương, công nhân Công ty TNHH Sung Shin A (Việt Nam), KCN Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TP.HCM cho rằng an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là khẩu hiệu mà là yếu tố quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp và người lao động.

Là người trực tiếp lao động tại doanh nghiệp, chị nhận thức rõ việc bảo đảm an toàn cho bản thân cũng chính là bảo vệ gia đình, đồng nghiệp và góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chị Phương cũng mong muốn doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư trang thiết bị an toàn và tăng cường các chương trình huấn luyện thực tế để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng quà hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng, với sự đồng hành của 30 doanh nghiệp tham gia Tháng hành động.