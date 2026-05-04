TP.HCM chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang chăm lo bền vững cho người lao động 04/05/2026 23:17

(PLO)- Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động TP.HCM nhấn mạnh chuyển từ chăm lo ngắn hạn sang phát triển bền vững, xây dựng tổ chức hiện đại, gần gũi, thực sự là chỗ dựa của người lao động.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn mới.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp gỡ công nhân, người lao động TP.HCM ngày 27-4-2026, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang chăm lo phát triển, bền vững

Theo đó, mọi chủ trương, chương trình, giải pháp đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của công nhân, người lao động, hướng đến mục tiêu nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển. Công tác chăm lo được yêu cầu bảo đảm tính bao trùm, không để bỏ sót đối tượng, đặc biệt là lao động yếu thế, lao động khu vực phi chính thức.

Một điểm nhấn quan trọng là chuyển mạnh từ hỗ trợ ngắn hạn sang chăm lo phát triển bền vững. Theo định hướng này, Công đoàn không chỉ hỗ trợ khó khăn trước mắt mà tập trung tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng thích ứng của người lao động trước biến động kinh tế - xã hội.

Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM trao Mái ấm Công đoàn đến người lao động nhân dịp khai mạc Tháng Công nhân 2026. Ảnh: HẢI NHI

Chương trình cũng đặt yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự gần gũi, kịp thời, hiệu quả, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và kịp thời hỗ trợ người lao động khi phát sinh khó khăn, tranh chấp.

Phương thức hoạt động được định hướng đổi mới theo hướng thiết thực, linh hoạt, giảm trung gian, tăng tính trực tiếp; đồng thời nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đáng chú ý, LĐLĐ TP.HCM sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, điều hành theo thời gian thực được xem là nền tảng nâng cao năng lực dự báo, ra quyết định kịp thời và hiệu quả.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động - doanh nghiệp - Nhà nước, chủ động tham gia đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Hướng đến chăm lo toàn diện, bền vững

Chương trình hành động của Công đoàn TP.HCM xác định mục tiêu trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, việc làm và thu nhập của người lao động theo hướng ổn định, bền vững.

Đồng thời, bảo đảm mọi đoàn viên được tiếp cận các chương trình chăm lo thiết thực, minh bạch. Qua đó, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Gắn với mục tiêu này, chương trình đề ra các chỉ tiêu cụ thể hằng năm như phát triển ít nhất 450.000 đoàn viên, phấn đấu đến năm 2030 kết nạp mới khoảng 2,25 triệu đoàn viên; ít nhất 15% đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trực tiếp.

Công Đoàn phường Tân Sơn Hòa chung vui cùng người lao động trong “Bữa cơm Công đoàn năm 2026” nhân dịp Tháng Công nhân 2026. Ảnh: HẢI NHI

Mỗi năm tổ chức nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 10.000 người lao động; khám sức khỏe, tư vấn, tầm soát bệnh nghề nghiệp cho ít nhất 30.000 đoàn viên; đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật, đối thoại và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu 100% đoàn viên có nhu cầu được hỗ trợ pháp lý; được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và lập sổ sức khỏe điện tử theo điều kiện; đồng thời phối hợp phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân theo hình thức thuê, thuê mua, góp phần bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người lao động.