Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành: TP.HCM khẩn trương bảo vệ và chăm sóc toàn diện 09/05/2026 18:43

(PLO)- TP.HCM huy động liên ngành xử lý vụ việc, điều trị tích cực, hỗ trợ tâm lý và bố trí chăm sóc thay thế, bảo đảm an toàn, quyền lợi tốt nhất cho trẻ.

Sở Y tế TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp cháu N.G.K (sinh năm 2024) bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp, đồng thời triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 2-5-2026, UBND xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của bà L.T.O (sinh năm 1963, tạm trú ấp Phú Lâm) về việc một trẻ nhỏ có dấu hiệu bị bạo hành.

Qua kiểm tra, Công an xã Hòa Hiệp xác định nạn nhân là cháu N.G.K (sinh năm 2024). Mẹ ruột là bà N.T.T.T (sinh năm 1993, thường trú phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM), hiện chung sống như vợ chồng với ông D.C (sinh năm 1996, thường trú tỉnh An Giang), chưa đăng ký kết hôn theo quy định. Vụ việc xảy ra tại khu nhà trọ thuộc Tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Tại hiện trường, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, cơ thể có nhiều thương tích ở đầu, lưng, tay, chân và mông; xuất hiện đồng thời các vết thương mới và cũ, nghi bị tác động nhiều lần trong thời gian dài. Trẻ có biểu hiện lơ mơ, nhiều vết bầm tím, tổn thương phần mềm nghiêm trọng.

Bé 2 tuổi bị mẹ ruột cùng nhân tình bạo hành ở TP.HCM đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: BVCC

Ngay sau đó, lực lượng công an và y tế địa phương đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Nhi đồng 1, cháu K bị đa chấn thương nặng, gồm chấn thương gan, lách, tụy, thận, dập rách phổi hai bên, gãy xương cũ ở tay, kèm thiếu máu thiếu sắt. Hiện cháu đã tỉnh, tiếp xúc được và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định hành vi bạo hành có dấu hiệu diễn ra nhiều lần, mang tính chất lặp lại, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và đe dọa tính mạng của trẻ.

Ngay khi xảy ra vụ việc, UBND xã Hòa Hiệp đã chỉ đạo Công an xã khẩn trương xác minh, lập hồ sơ, phối hợp điều tra và xử lý theo quy định; đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. Trạm y tế xã cũng phối hợp sơ cứu và chuyển viện kịp thời.

Về phía ngành y tế, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 tập trung nguồn lực chuyên môn để điều trị, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho trẻ.

Đồng thời, phối hợp liên ngành theo mô hình “một cửa” nhằm đánh giá toàn diện tình trạng và xây dựng phương án bảo vệ phù hợp.

Đáng chú ý, đến ngày 5-5-2026, Sở Y tế nhận được đề nghị hỗ trợ từ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Hiệp. Qua nắm bắt, thời điểm này cháu bé không có người chăm sóc tại bệnh viện do mẹ ruột và cha dượng đang bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Trước tình hình đó, Sở đã giao Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, can thiệp, đồng thời phân công nhân sự trực tiếp chăm sóc cháu trong suốt quá trình điều trị.

Song song đó, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương được giao căn cứ quy định pháp luật, trong đó có Nghị định số 56/2017, để triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho trẻ; đồng thời đã hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe, kết quả chăm sóc, hỗ trợ cháu K và báo cáo trước 17 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý.

Theo phương án dự kiến, sau khi xuất viện, cháu K sẽ được tiếp nhận, chăm sóc tạm thời tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM trong thời gian 3 tháng.

Trường hợp không có người thân đủ điều kiện tiếp nhận, trẻ sẽ được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng lâu dài theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khi đối tượng liên quan là người trực tiếp chăm sóc trẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ngay trong môi trường sống.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; tăng cường rà soát, phát hiện sớm trẻ có nguy cơ, nhất là tại khu nhà trọ; đồng thời phát huy vai trò cộng tác viên và tổ dân phố trong theo dõi, kịp thời thông tin, can thiệp.