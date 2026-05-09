TP.HCM tầm soát ung thư miễn phí cho 12.000 nữ công nhân 09/05/2026 14:27

(PLO)- Chương trình “Công đoàn TP.HCM đồng hành cùng sức khỏe người lao động” triển khai tại nhiều điểm, ứng dụng công nghệ mới giúp nữ công nhân tầm soát bệnh sớm.

Ngày 9-5, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình “Công đoàn TP.HCM đồng hành cùng sức khỏe người lao động” tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM (cơ sở Bình Trưng). Hoạt động tập trung tư vấn sức khỏe sinh sản và tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động.

Chương trình nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, đồng thời phát huy hiệu quả chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, góp phần nâng cao vai trò chăm lo sức khỏe người lao động.

Đông đảo người lao động tham gia được thăm khám. Ảnh: HẢI NHI

Ngoài khám sức khỏe, chương trình còn đẩy mạnh tuyên truyền sức khỏe sinh sản, tổ chức tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho nữ lao động từ 18 đến 45 tuổi. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian cũng được tổ chức dành cho con em người lao động.

Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phương Chi trực tiếp khám và tư vấn. Đáng chú ý, chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tầm soát thông qua đơn vị phối hợp là Công ty CP NTD AI Healthcare.

Đoàn viên và người lao động tham gia còn được nhận phiếu quà tặng trị giá 150.000 đồng/người tại các gian hàng phúc lợi. Trẻ em đi cùng được hỗ trợ phiếu quà trị giá 50.000 đồng mỗi cháu.

Lao động nữ được tư vấn, tầm soát ung thư cổ tử cung tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Theo BSCKI Trần Hồng Hải, Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Phương Chi, ung thư cổ tử cung là bệnh phổ biến ở phụ nữ nhưng có thể phòng ngừa nếu phát hiện sớm. Việc tầm soát miễn phí giúp giảm tỉ lệ tử vong và gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh cũng như xã hội.

“Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, bác sĩ có thể phân tích hình ảnh nhanh hơn, rút ngắn thời gian khám và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán” - bác sĩ Trần Hồng Hải cho biết.

Đa số người lao động đánh giá cao quy trình khám nhanh gọn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Nhiều nữ công nhân cho biết trước đây ít có điều kiện khám định kỳ do hạn chế về thời gian và chi phí.

Chị Võ Thị Bích Phượng (40 tuổi) chia sẻ đây là lần đầu tham gia tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí. Theo chị, quy trình khám được rút ngắn đáng kể nhờ công nghệ mới, giúp tiết kiệm thời gian và tạo cảm giác thoải mái.

Chương trình diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 5-2026 tại 7 địa điểm, gồm: Cung Văn hóa Lao động TP.HCM (cơ sở Bình Trưng), Khu Công nghệ cao, cơ sở Củ Chi, cơ sở Thuận An, cơ sở Bến Cát, cơ sở Thủ Dầu Một và cơ sở Vũng Tàu.

Mỗi ngày, chương trình dự kiến phục vụ khoảng 900 người lao động. Tổng số người lao động tham gia ước tính hơn 12.000 người, cùng khoảng 2.600 trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi.