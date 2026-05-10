Cháy kinh hoàng nhà máy trong Khu công nghiệp ở Đồng Nai 10/05/2026 15:36

(PLO)- Vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại công ty TNHH Uniwin Việt Nam chuyên nhà dệt, may, nhuộm tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 (xã An Phước, TP Đồng Nai).

Chỉ sau vài phút, ngọn khói cao hàng chục mét tại vụ cháy kinh hoàng đã bốc lên khiến những người chứng kiến hoảng hốt.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng triển khai các biện pháp dập lửa để tránh cháy lan.