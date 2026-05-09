Video: Xe máy đang chạy bất ngờ bốc cháy trơ khung trên cầu Bình Lợi 09/05/2026 10:59

(PLO)- Đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu vượt Linh Xuân, một chiếc xe tay ga bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay khi vừa đổ dốc cầu Bình Lợi.

Ngày 8-5, Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM phối hợp với Đội CSGT Bình Triệu xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe máy xảy ra trên cầu Bình Lợi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, anh NVT (35 tuổi, ngụ phường Dĩ An) điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về cầu vượt Linh Xuân. Khi vừa đổ dốc cầu Bình Lợi, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ phía sau. Phát hiện sự việc, anh T vội bỏ lại phương tiện, chạy ra xa để đảm bảo an toàn. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe máy.